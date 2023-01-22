Пьяный житель Екатеринбурга устроил скандал в трамвае

Напомним, двоих детей 7 и 10 лет выгнала из автобуса кондуктор в Каменске-Уральском. Причиной стало то, что у ребят не прошла оплата по банковским картам. Им пришлось ждать другого транспорта, так как пешком до дома было идти далеко. В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело.