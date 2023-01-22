Пьяный житель Екатеринбурга устроил скандал в трамвае

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Кондуктор не смог совладать с мужчиной. Тогда ему на помощь пришел еще один пассажир. Он на ближайшей остановке выгнал нетрезвого мужчину из трамвая.
Однако после высадки мужчина слабо, но шевелился. Делал он это в направлении трамвая. Чтобы предотвратить возможную опасность, кондуктор и водитель вышли из трамвая и посадили мужчину возле остановки.
Движение они продолжили только когда убедились, что ему ничего не угрожает.
Напомним, двоих детей 7 и 10 лет выгнала из автобуса кондуктор в Каменске-Уральском. Причиной стало то, что у ребят не прошла оплата по банковским картам. Им пришлось ждать другого транспорта, так как пешком до дома было идти далеко. В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело.