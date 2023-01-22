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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Пьяный житель Екатеринбурга устроил скандал в трамвае

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Нетрезвый мужчина устроил скандал в трамвае в Екатеринбурге. По словам очевидцев, он был сильно пьян и отказывался платить за проезд. Инцидент случился 21 января.

Кондуктор не смог совладать с мужчиной. Тогда ему на помощь пришел еще один пассажир. Он на ближайшей остановке выгнал нетрезвого мужчину из трамвая.

Однако после высадки мужчина слабо, но шевелился. Делал он это в направлении трамвая. Чтобы предотвратить возможную опасность, кондуктор и водитель вышли из трамвая и посадили мужчину возле остановки.

Движение они продолжили только когда убедились, что ему ничего не угрожает.

Напомним, двоих детей 7 и 10 лет выгнала из автобуса кондуктор в Каменске-Уральском. Причиной стало то, что у ребят не прошла оплата по банковским картам. Им пришлось ждать другого транспорта, так как пешком до дома было идти далеко. В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кондуктор выгнала детей на мороз из автобуса в Каменске-Уральском
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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пьяные#Трамваи#Кондуктор#Ирина Кирилова
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