«Пытался лишить жизни, но доставил мучения»: неизвестные расстреляли кота в Невьянске

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Хирургическое вмешательство стало возможным благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. На сегодняшний день кот уже прооперирован, но ему предстоит пройти курс лекарственных препаратов — обезболивающих и антибиотиков. После полного выздоровления в жизни животного появятся постоянный дом и семья.
А на фото я держу пулю, которую достали из-под кожи у бедра. Вот так кто-то пытался лишить [кота] жизни, но доставил только мучения, — рассказала зооволонтер из Невьянска Ирина Рыбникова на личной странице «ВКонтакте».