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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

«Пытался лишить жизни, но доставил мучения»: неизвестные расстреляли кота в Невьянске

Сегодня, 09:18
Фото: Ирина Рыбникова "ВКонтакте"
Пуля, которую извлекли из кожи кота

Неизвестные расстреляли рыжего кота в Невьянске

Зооволонтеры занялись лечением рыжего уличного кота по имени Симба. У животного нашли опухоль в ухе, а после операции из кожи около бедра достали пулю. Добровольцы из Невьянска предполагают, что бездомного питомца могли расстрелять неизвестные.

Хирургическое вмешательство стало возможным благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. На сегодняшний день кот уже прооперирован, но ему предстоит пройти курс лекарственных препаратов — обезболивающих и антибиотиков. После полного выздоровления в жизни животного появятся постоянный дом и семья.

Фото: Ирина Рыбникова "ВКонтакте"
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А на фото я держу пулю, которую достали из-под кожи у бедра. Вот так кто-то пытался лишить [кота] жизни, но доставил только мучения, — рассказала зооволонтер из Невьянска Ирина Рыбникова на личной странице «ВКонтакте».
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#Анна Варнакина#Животные#Эксклюзив#Невьянск#Кот#Расстрел#Пуля#Волонтеры
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