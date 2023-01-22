«Пытался лишить жизни, но доставил мучения»: неизвестные расстреляли кота в Невьянске

Неизвестные расстреляли рыжего кота в Невьянске

Зооволонтеры занялись лечением рыжего уличного кота по имени Симба. У животного нашли опухоль в ухе, а после операции из кожи около бедра достали пулю. Добровольцы из Невьянска предполагают, что бездомного питомца могли расстрелять неизвестные.