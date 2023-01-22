Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

с 23.01.2023 11:00 по 23.01.2023 12:00 п. Черноисточинск: Гоголя 15А;

Куйбышева 62, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 84А, 88, 90, 92, 94;

Некрасова 23, 28, 35.

с 23.01.2023 14:00 по 23.01.2023 16:00 Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7;

Гвардейская 53, 57, 59;

Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а;

Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5;

Малышева 4, 4а;

Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86;

Солнечная 5;

Хохрякова 14;

Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45;

Светофор Балакинская / Кр. Зорь;

ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24;

Магазин Балакинская 5-27,28;

Магазин «Хозтовары» Балакинская 7 кв. 2,3,4,14;

гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52;

светофорный объект Гвардейская дет сад № 72;

пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5;

Гараж Черноморская 45/52;

ТП-3850;

ТП-3853.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 11:00 Кирпичная 1, 2, 4, 4а, 6;

Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 33, 35, 37, 39.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 16:00 Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36;

Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Жданова 18;

Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23;

Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;

Лермонтова 26, 3, 3-1, 6;

Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73;

Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55;

Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64;

жилой дом Лермонтова участок 16;

ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135;

Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-1, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Котовского 68, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9;

Омская 1;

Салтыкова-Щедрина 42, 44, 48, 50, 52, 54.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) 2-я Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9;

Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Баранчинская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Заречная 71, 73;

Кирпичная 52, 52а, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Луговая 51, 51а, 53, 55, 65.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Декабрьская, 37;

Заречная 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 95, 97, 99;

Квартира Заречная 115/1;

Жилой дом Заречная 115/2.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Зеленая 3-21а, 2а-8, 10а, 12а;

Обороны 24, 30.

с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5;

Промышленный 31;

Семенова 11, 13, 15, 17-1, 17-2, 19, 23, 25, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 7.

с 24.01.2023 09:30 по 24.01.2023 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

Московская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Г;

скважина Ломоносова 96 скваж;

Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская.

с 24.01.2023 09:30 по 25.01.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 12:00 Станционный переулок 7,9.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00 Азовская 13;

Ак. Поленова 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 9;

Гагарина 11;

Дунайская 1, 11, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 8, 9;

Крымская 10, 8;

Жилые дома по ул. Дунайская (дублеры котельной);

Базовая станция сотовой связи БС «Старатель-65» Ак. Поленова.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00 Горняка 1;

Новая 1а;

Гаражи ГСК «Горняк-1» (386 шт) Ульяновская.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Волгодонская 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8;

Жданова 18;

Лермонтова 3, 3-1, 6;

Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47;

Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Сибирская 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 7-1, 8, 9.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) с. Покровское: Бондина 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

Садовая 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

Чапаева 18, 20, 21;

8 Марта 14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9;

Дарвина 52;

Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38;

Курская 17;

Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Самотечная 17, 19, 25, 27, 29;

Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6;

Мичурина 73;

Садовый дом (на территории к/с «Северный -1») уч.№ 10;

садовый дом Восточная 10 к/с «Северный-1»;

жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ «Северный-1».

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар;

Высокогорская 31;

Оплетина 13, 15;

Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А;

жилой дом Быкова 3, литер А;

жилой дом Быкова 3, литер Б;

Гараж Черемшанская 49 гар;

Здание гаража Черемшанская р-н «Высокогорец».

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Голокаменская 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;

Носова 145, 161, 163, 165, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Кулибина 39, 41, 43, 45;

Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 55, 57;

Менделеева 55.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Носова 25, 25 А, 27 А, 29, 29а, 31/2, 31а, 33, 35, 35а, 37.

с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71;

Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5;

Энергетиков 6;

Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

с 25.01.2023 09:30 по 26.01.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Береговая 1;

Кирова 10, 12, 14, 16 А, 4, 8;

Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева;

БССС п. Черноисточинск.

с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 16:00 К/сад «Горняк — 2»;

К/сад «Горняк — 1» Серная;

комплекс объектов Серная.

с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 16:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2А, 2а, 3, 5, 7, 9;

Краснофлотская 2, 3, 9;

Советская 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Цементная 2;

Сухоложская 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

светофорный объект Восточное шоссе ул. Цементная.

с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск, улица 2-я Советская 4А (объект общ.питания), 7Б-10.

с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мира 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 70;

Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;

Тургенева 6;

Ударная 17А.

с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 17:00 (с перерывом элекроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в;

Чапаева 30А, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В;

ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46.

с 26.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00 Чайковского 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Светофор Ильича — Чайковского.

с 26.01.2023 10:00 по 26.01.2023 13:00 с. Покровское: Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;

Мира 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа;

8 Марта 10, 12, 21, 23.

с 26.01.2023 13:30 по 26.01.2023 16:00 Газетная 28, 30, 32, 34;

Карла Маркса 41;

Ломоносова 12, 14;

офис Газетная 30 (бывш. кв. 10а);

Парикмахерская Газетная 30 (бывш. кв. 14а);

Ателье «La Portiera» Газетная 30 (бывш. кв. 7а, 8а, 9а);

Выставочный зал Газетная 30-12а;

Реконструкция помещения Газетная 30-13а;

Нежилое помещение Газетная 30-1а;

Офис Газетная 30-6а;

гаражный бокс № 3 Ломоносова 12 бокс № 3.

с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00 Ак. Павлова 55, 59, 61, 71;

Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 3, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 8, 82, 83, 85, 9;

Партизанская 45, 54, 58, 62;

Серная 8;

Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9;

Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 4Б, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1;

Большая Кольцевая 115, 21, 23, 31, 86;

Малая Кольцевая 22, 29, 51, 63;

Дружбы народов 11;

улица 11 уч. 5;

Инженерная 22;

садовый дом СТ «Ольховский» улица 9, участок № 14;

ТП-3860 Ольховская -Продснаба;

ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная;

Дом Ольховская 75 скважина;

садовый дом Серная 8 уч. 12;

трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32;

базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-;

трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18;

Садовый дом улица 11 уч.№ 23;

садовый дом улица 11 участок 3;

садовый дом улица 10 участок 18;

садовый дом улица 12 участок 21;

наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт));

К/сад «Медик — 2» Ольховская;

базовая станция сотовой связи Сортировочная;

базовая станция сотовой связи БС «Ольховка-НТ» Сортировочная.

с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00 Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85;

Дом Ольховская 75 скважина;

К/сад «Медик — 2» Ольховская.

с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00 Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9;

Большая Кольцевая 21, 23, 31;

трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32;

базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-;

наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт));

базовая станция сотовой связи Сортировочная;

базовая станция сотовой связи БС «Ольховка-НТ» Сортировочная.

с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Смелянского 2;

2КЛ-10кВ, 2ТП-400кВА для жилого дома № 1 мкр. «Муринские пруды».

с 29.01.2023 23:00 по 30.01.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 17, 19, 21, 23а, 35А;

РК NTG 062 GGBB Черноисточинское шоссе 150 м после ост. Универсам;

РК NTG 061 GGBB Черноисточинское шоссе автосалон «Тойота»;

ПУ-ТРП-1015 н. о. Черноисточинское шоссе;

магазин Черноисточинское шоссе.

с 29.01.2023 23:00 по 30.01.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Черноисточинское шоссе 68, 70Д;

Автомастерская Черноисточинское шоссе (боксы № 235,258,259 в ГЭК «Карьерный»);

объекты автосервиса Черноисточинское шоссе -пр.Октябрьский;

ветеринарный центр Черноисточинское шоссе 68 строение 3;

Дилерский центр «Тойота» Черноисточинское шоссе 74 стр. 3;

блок гаражных боксов Черноисточинское шоссе в коммунально-складской зоне;

Гаражные боксы Черноисточинское шоссе за ГСК «Карьерный»;

гаражный бокс Черноисточинское шоссе р-он ГЭК «Карьерный»;

тепловая камера Октябрьский просп; АГЗС № 2 Черноисточинское шоссе;

АЗС № 6 Черноисточинское шоссе;

Овощехранилище № 2 Черноисточинское шоссе;

автопаркинг Черноисточинское шоссе;

автомоечный комплекс Черноисточинское шоссе;

нежилое здание Черноисточинское шоссе;

Производственная база Черноисточинское шоссе;

строительство нежилого здания Черноисточинское шоссе.

с 30.01.2023 23:00 по 31.01.2023 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Захарова 11, 13, 5, 7, 9.;

н/о ТП-1302.

с 30.01.2023 23:00 по 31.01.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Карла Либкнехта 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

торговый павильон Победы в районе здания 17А.

с 31.01.2023 08:00 по 31.01.2023 17:00 Шевченко 2, 25, 4, 6, в ТП;

КЛ-0,22кВ для электроснабжения поста видеонаблюдения Шевченко в районе жилого дома № 19;

ГЭК «Черемушкины горки» Шевченко;

базовая станция сотовой связи «Пожарского» Шевченко.

с 31.01.2023 09:00 по 31.01.2023 16:00 Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Вишневая 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2;

Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ленская 64, 66, 72, 78, 82;

Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9;

Дом Долинная 29/68;

Н.О. от ТП-3859.

с 31.01.2023 09:00 по 31.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Вересовая 19, 19б, 20, 22, 24, 26;

Волгодонская 14, 16;

Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;

Лермонтова 26;

Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2;

жилой дом Лермонтова участок 16.

с 31.01.2023 09:00 по 31.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Восточная 100, 101, 102, 103, 104, 182Г, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 97, 99;

жилой дом Восточная участок 91.

с 31.01.2023 09:00 по 31.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск, улица Октябрьская 58, 58Б, 71в, 75Б, 93А.

с 31.01.2023 09:00 по 31.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Пионерская 26А, 26Б, 26В, 32 Г, 32Б, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39Б, 40 А, 41, 42А, 43 А, 49Д, 52А, 52В, 52Г, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 93А, 96;

жилой дом Октябрьская участок 128 Б.

с 31.01.2023 09:00 по 31.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск, улица Фабричная 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 18 А, 18 Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

с 31.01.2023 09:30 по 03.02.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Ленина 60, 64, 66, 68;

Свердлова 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 52, 54;

Насосная Ленина.

с 31.01.2023 10:00 по 31.01.2023 12:00 Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9;

Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9;

Ключики;

Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9;

Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8;

Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9;

Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3а, 4, 8;

Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7;

Связная 1, 11, 11 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Вторая Ягодная 3А;

2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527;

Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527;

Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527;

Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база «Ключики»;

ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха;

Гараж Ботаническая 20гар;

Скважина, освещение Дачная 1 (МОП);

Скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики;

База отдыха «Морская флотилия» Старатель жилой район «Старые ключики»;

садовый дом Северный склон уч. 22;

Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель);

Коллективный сад «Радуга» Все;

Агробиостанция Ключики;

ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3» Старатель;

наружное освещение ТП-2528 Окружная.

с 31.01.2023 10:00 по 31.01.2023 13:00 с. Покровское: Бондина 30, 31, 33;

Советская 109;

Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39;

Советская (Покровка) 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;

жилой дом Новая участок 10.

с 01.02.2023 09:00 по 01.02.2023 16:00 Металлургов 13, 15, 17 А, 46, 7а;

гараж Металлургов квартал 20;

гаражный бокс Металлургов литер А 1;

нежилое здание (гараж) Металлургов;

Диспетчерский пункт Металлургов.

с 01.02.2023 09:30 по 01.02.2023 16:00 Оплетина 10 (кинотеатр «Мир»).

с 01.02.2023 23:00 по 02.02.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Тагилстроевская 4А, 6;

Черноисточинское шоссе 13;

Летнее кафе (парк Победы) Тагилстроевская.

с 01.02.2023 23:00 по 04.02.2023 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) Восточное шоссе 37;

Крупской 3;

Орджоникидзе 1 а, 1 б, 1а, 1б, 9;

светофорный объект Восточное шоссе ул. Орджоникидзе;

Здание склада Крупской 3 (литера ДД1);

Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под. 1;

наружное освещение ТРП-2008;

автомобильная газозаправочная станция Восточное шоссе.

с 02.02.2023 09:00 по 02.02.2023 16:00 Карла Либкнехта 13, 15, 3, 5;

Красноармейская 84;

Победы 48, 50, 52, 54, 56, 58;

н/о ТП-1293.

с 02.02.2023 09:00 по 02.02.2023 16:00 Металлургов 15, 19А, 19а, 7а.

с 02.02.2023 09:00 по 02.02.2023 16:00 ООО «Высокогорский бетонно-растворный узел» Максима Горького 1;

Общество с ограниченной ответсвенностью «Техгазтранс» Максима Горького 1.

с 02.02.2023 09:30 по 03.02.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Авангардная 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 17-4, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 29, 2В, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9;

Гайдара 46, 48, 50, 50-1, 52, 56, 58, 60, 62, 64;

Ельничная 1, 11, 13, 15, 15-1, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9;

Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

Котовского 34, 34г, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53;

Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8;

Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А;

Челябинская 5;

Дом Авангардная 2В, кв. 3;

Дом Авангардная 2В, кв. 2;

квартира Незаметный 4 кв. 2;

ШУО-0,4кВ от ТП-2036; КНС-8 9 посёлок.

с 02.02.2023 09:30 по 03.02.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Гайдара 52;

Ельничная 1, 11, 13, 15, 15-1, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9;

Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

Котовского 34, 34г, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53;

Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8;

Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А;

Челябинская 5;

квартира Незаметный 4 кв. 2.

с 02.02.2023 09:30 по 03.02.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

Котовского 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

Челябинская 5.

с 02.02.2023 10:00 по 02.02.2023 13:00 с. Покровское: Советская 90-128;

Школьная 34-40, 21, 23;

Бондина 16-28, 19-29;

Победы 25, 27;

Совхозная 20-30, 19-29;

Садовая 26, 28;

ПУ Н.О. на оп. 56.

с 03.02.2023 09:00 по 03.02.2023 16:00 Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;

Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9;

Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6;

Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 249, 25, 259, 26, 28, 29, 3, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42а, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а;

магазин в раоне кол сада «Дружба»;

Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня;

садовый дом СНТ «Горняк-1» Рудника им. III Интернационала Новая участок 11;

ШУО-0,4кВ от ТП-3829.

с 03.02.2023 09:00 по 03.02.2023 16:00 Карла Либкнехта 1, 11, 12, 12а, 13, 15, 15-1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9-48;

Победы 48;

Гараж Победы р-н д. 54 бокс№ 9;

н/о ТП-1292.

с 05.02.2023 23:00 по 08.02.2023 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) Многоквартирные жилые дома Дзержинского /Свердлова.

с 06.02.2023 09:00 по 06.02.2023 12:00 Мира 58.

с 06.02.2023 09:30 по 06.02.2023 16:00 Фрунзе 25а;

Черных 11, 5, 7, 9.

с 06.02.2023 09:30 по 07.02.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9;

Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а;

Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г;

Туманная 1;

Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая);

БССС «МЖК стоянка-2» Киевская Ежовая;

нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195.

с 07.02.2023 09:00 по 07.02.2023 10:00 Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35а, 36, 38, 6;

Заводская 110, 110а;

Красногвардейская 13, 15, 7;

Кулибина 34, 34а, 36/1, 36/2;

Кулибина проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2;

Кушвинская 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31;

Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29;

Садовая 91;

строительная площадка Бондина участок 16;

светофорный объект Кулибина /Кушвинская;

РК NTG 018 GGBB Кулибина /Кушвинская у АЗС;

гаражный бокс (условно № 5) Садовая бокс № 5, в районе ГСК «Химик»;

гаражный бокс Садовая в районе ГСК «Химик»;

н/о ТП-1069;

Гаражи Заводская;

ЛЭП-0,4кВ ВРУ-0,4 кВ для электорснабжения работ по устройству терассы вдоль Тагильского пруда Красногвардейская;

Торгово-остановочный комплекс Кулибина.

с 07.02.2023 09:00 по 08.02.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Восточное шоссе 17, 21, 21 б, 21А, 21Е, 27, 4;

Кулибина 68, 68 А, 70;

РК NTG 117 GGBB Восточное шоссе (101 а/дорога у АЗС);

РК NTG 046 GGBB (АРБПиЭО № 13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 100 м после ПОПАТА;

РК NTG 041 GGBB (АРБПиЭО № 13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200 м до АЗС;

РК NTG 023 GGBB (АРБПиЭО № 13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200 м до ПОПАТА;

светофорный объект Восточное шоссе 21 (Автохозяйство);

РК NTG 086 (АРБПиЭО № 13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 250 м после АЗС;

РК NTG 022 GGBB (АРБПиЭО № 13 от 17.04.2005) Восточное шоссе напротив КХП;

РК NTG 010 GGBB Восточное шоссе напротив ПОПАТ недалеко от АЗС;

РК NTG 081 GGBB (АРБПиЭО № 13 от 17.04.2005) Восточное шоссе перед путепроводом;

гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД;

объект на земельном участке для эксплуатации платной открытой автостоянки Кулибина 68 (участок 1);

административное здание (авторынок «Кушвинский») Кулибина 68 (участок 2);

гаражный бокс № 152 Кулибина ГЭК «Кедр»;

гараж Кулибина бокс № 224; н/о ТП-1109 (АГД-101);

ГСК «Кедр» Все.

с 07.02.2023 09:30 по 07.02.2023 13:00 Островского 5, 5Г, 9, 9 А;

Папанина 17, 19, 2, 21, 23, 7, 9;

КНС № 30 Папанина;

Офис.

с 07.02.2023 09:30 по 08.02.2023 16:00 (ежедненвно, с включением на ночь) Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 41-2, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59, 6, 7, 8, 9;

Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7;

Гараж Заречная 33гар;

Гараж Заречная 38гар.

с 07.02.2023 10:00 по 07.02.2023 12:00 с. Покровское: Школьная 15-19, 28-32;

Мира 4-30, 31;

Космонавтов 7, 8;

Победы 18, 19, 20а;

Зеленая 2-22, 22а, 1-29;

Садовая 25.

с 07.02.2023 23:00 по 08.02.2023 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Балакинская 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 19;

Гвардейская 58;

Землячки 15, 17;

магазин «Автозапчасти» Балакинская 13-11;

ТРП-3602;

Объект (шк. 49) Балакинская.

с 08.02.2023 09:00 по 08.02.2023 16:00 Жданова 3, 5, 7, 9;

Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74;

Ульяновская 53, 55, 57;

Ярославская 10.

с 08.02.2023 09:00 по 08.02.2023 16:00 Кольцова 25;

Московская 28, 34.

с 08.02.2023 09:00 по 09.02.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Брусничная 4, 5, 6, 7, уч. 8;

Ежовая 35А;

Калиновая 1, 11, 15, 2, 4, 9;

Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Цветочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Сиреневый бульвар 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 7, 9;

Тенистая 1, 2, 3;

Липовая 1, 3, 4;

Малиновая 1, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 4, 8, 9;

Жасминовая 11, 17, 19, 3, 35, 37 А, 39, 43, 5;

Лиственная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Земляничная 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Черничная 1, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 7;

Клюквенная 10, 2, 3, 4, 5;

ул. 70-летия Победы 102, 106, 116, 119, 12, 124, 130, 134, 137, 138, 139, 145, 15, 153, 154, 159, 163, 165, 167, 17, 172, 173, 177, 179, 180, 187, 189, 191, 198, 215, 217, 24, 39, 40, 55, 89, 9, 93;

дачный дом Брусничная участок № 2;

индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3;

дачный дом Рябиновая участок 10;

дачный дом Рябиновая участок № 2;

дачный дом Сиреневый бульвар 2 (тер. ДПК Южный ветер; дачный дом Сиреневый бульвар 8 (ДПК Южный ветер);

дачный дом Сиреневый бульвар участок № 1;

жилой дом Липовая участок № 2;

дачный дом Жасминовая уч № 13;

дачный дом Жасминовая уч. 45;

дачный дом Жасминовая участок 1;

дачный дом Жасминовая участок 41;

дачный дом Жасминовая участок № 15;

дачный дом Жасминовая участок № 27;

индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 29;

дачный дом Жасминовая участок № 33;

индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37;

дачный дом Жасминовая участок № 7;

дачный дом Жасминовая участок № 9;

дачный дом Черничная уч. 12;

дачный дом Черничная участок № 4;

дачный дом Клюквенная участок № 8.

с 08.02.2023 09:00 по 09.02.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Ежовая 35А;

Калиновая 1, 2, 4;

Рябиновая 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Сиреневый бульвар 51;

Малиновая 1, 12, 2, 3, 4, 8;

Жасминовая 35, 37 А, 39, 43;

индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3;

дачный дом Рябиновая участок № 2;

дачный дом Сиреневый бульвар 8 (ДПК Южный ветер);

дачный дом Жасминовая участок 41;

дачный дом Жасминовая участок № 27;

индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 29;

дачный дом Жасминовая участок № 33;

индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37.

с 09.02.2023 09:30 по 09.02.2023 16:00 п. Черноисточинск: Береговая 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Кирова 1А, 2;

Ломоносова 1Б;

Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Юбилейная 2, 2 А, 2а, 4, 4А, 6, 8А;

Дом Береговая 8А гар;

Дом Береговая 9гар.;

нежилое помещение (предприятие общественного питания) Кирова 1а корп.2;

РЩ-0,4кВ «Елка» для новогодней иллюминации Кирова в районе парковой зоны;

модульное здание для размещения общей врачебной практики Юбилейная 2 «В»;

Наружное освещение ТП-5005 (Садовая. Кирова. Юбилейная. Береговая) Садовая.

с 09.02.2023 10:00 по 09.02.2023 13:00 с. Покровское: Комсомольская 17;

Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62;

Советская 70А;

Чапаева 11, 11а;

Школьная 11, 9;

Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9;

Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83;

базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская.

с 09.02.2023 23:00 по 10.02.2023 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Гвардейская 37, 39, 48, 52;

Землячки 1, 1/35, 3;

Попова 12, 14, 14а, 15а, 21, 23, 27, 31, 33, 35/1, 6;

Солнечная 10, 12, 14, 16;

Модульное здание Землячки район дома № 3;

РСПД Попова 12 подъезд 3;

РСПД Попова 14 подъезд 3;

РСПД Попова 14а подъезд 2;

нежилого помещения Попова 27, пом. 111;

нежилое помещение Солнечная 12-124;

н. о. ТП-3616;

н. о. ТП-3664;

н. о. ТП-3664а.

с 10.02.2023 09:00 по 10.02.2023 16:00 Жданова 10;

Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9;

Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58.

с 10.02.2023 09:00 по 10.02.2023 16:00 Кольцова 10, 11, 3, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2;

Ульяновская 17;

Чаплыгина 26, 27, 29-1, 29-2, 30, 32, 34.

с 13.02.2023 09:00 по 13.02.2023 16:00 Горняка 22-1, 22-2, 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46;

Жданова 21, 29;

базовая станция сотовой связи Жданова ул. Ярославская.

с 13.02.2023 09:00 по 13.02.2023 16:00 Ульяновская 44, 46;

Ярославская 12, 22;

Салон красоты Ярославская 12-11.

с 14.02.2023 09:00 по 14.02.2023 11:00 Рябиновая 60, 62, 64, 68, 70, 72, 80;

Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99.

с 14.02.2023 09:00 по 14.02.2023 16:00 Кольцова 20;

Ульяновская 42;

Ярославская 17;

нежилое помещение (бокс № 13) Жданова /Ярославская;

нежилое помещение Кольцова 20 / Ярославская 15;

Гаражный бокс № 1 в р-не ГЭК «Восток» Жданова;

Гаражи Ярославская;

Гаражи 45 боксов Ярославская.