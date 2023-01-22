Стали известны подробности смерти школьника в квартире под Екатеринбургом

Проживающий в том же доме, где обнаружили мертвого несовершеннолетнего, рассказал изданию Е1 подробности инцидента. Со слов жителя Верхней Пышмы, на тело погибшего была накинута петля. Во время кончины молодой человек находился дома в одиночестве, потому что находится на домашнем обучении. У погибшего наблюдались проблемы со здоровьем: какое-то время назад добровольно прервал жизнь его друг. Младший брат погибшего юноши, школьник 4-го класса местной школы, пришел домой и стал свидетелем ситуации. После этого, в состоянии испуга, он убежал к соседям, сообщает СМИ.