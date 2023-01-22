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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Стали известны подробности смерти школьника в квартире под Екатеринбургом

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Предположительная причина смерти 15-летнего подростка, тело которого обнаружил младший брат в квартире под Екатеринбургом (в Верхней Пышме), названа жильцами многоэтажного дома. Смерть могла наступить в результате асфиксии.

Проживающий в том же доме, где обнаружили мертвого несовершеннолетнего, рассказал изданию Е1 подробности инцидента. Со слов жителя Верхней Пышмы, на тело погибшего была накинута петля. Во время кончины молодой человек находился дома в одиночестве, потому что находится на домашнем обучении. У погибшего наблюдались проблемы со здоровьем: какое-то время назад добровольно прервал жизнь его друг. Младший брат погибшего юноши, школьник 4-го класса местной школы, пришел домой и стал свидетелем ситуации. После этого, в состоянии испуга, он убежал к соседям, сообщает СМИ.

Тело подростка найдено в квартире в Верхней Пышме
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На сегодняшний день не исключена версия наступления смерти в результате криминала. Со слов жителя Верхней Пышмы, необходимо дожидаться результатов следственных мероприятий, однако правоохранители произошедшее не комментируют.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Верхняя Пышма#Погиб#Труп#Удушье#Асфиксия#Подросток#Дети
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