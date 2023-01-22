Университет в Екатеринбурге подписал приказ «Об организации воинского учета граждан»

Участников учебного процесса попросили держать военкоматы в курсе всех изменений (например, о времени начала и завершения отпуска, изменении паспортных данных или семейного положения, а также о возможном получении статуса инвалида). Студентов просят сообщать и том, были ли им выданы водительские права. В этом процессе вуз выступает контролирующим органом: ответственным лицам понадобится проследить за тем, чтобы учащиеся вовремя вставали на воинский учет по месту жительства или временного проживания, а также своевременно являлись в назначенное место по повестке.