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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Университет в Екатеринбурге подписал приказ «Об организации воинского учета граждан»

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI
В документе сказано, что все данные студентов и педагогов будут передавать в военкоматы. Также вуз назначил ответственных за выдачу повесток. Приказ «Об организации воинского учета граждан» подписали в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

Бумаги с официальной подписью ректора Виктора Кокшарова опубликовал telegram-канал «Сирена». Согласно данным источника, все, кто учится или работает в УрФУ, должны предупреждать руководство о планах на выезд куда-либо, а также обязаны носить с собой военный билет. Напомним, что воинский призыв не касается мужчин, которые учатся очно. Противоположная ситуация у заочников. С 18 сентября 2023 года первокурсники получат временное освобождение от призыва, а с сентября по октябрь очники должны отнести академические справки в военный комиссариат.

В документе предлагается возложить персональную ответственность за систему передачи данных в военкомат относительно «подлежащих воинскому учету и бронированию». Кроме того, в срок до 4 декабря 2023 года студенты, пребывающие в запасе вооруженных сил, должны ознакомиться со статьей «О воинской обязанности и службе» и поставить подпись. В свою очередь педагоги и другие работники учебного заведения должны с 1 июня до 1 ноября проверить свои документы воинского учета.

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Участников учебного процесса попросили держать военкоматы в курсе всех изменений (например, о времени начала и завершения отпуска, изменении паспортных данных или семейного положения, а также о возможном получении статуса инвалида). Студентов просят сообщать и том, были ли им выданы водительские права. В этом процессе вуз выступает контролирующим органом: ответственным лицам понадобится проследить за тем, чтобы учащиеся вовремя вставали на воинский учет по месту жительства или временного проживания, а также своевременно являлись в назначенное место по повестке.

Фото: telegram-канал «Сирена»
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Наличие соответствующей документации официально подтвердили в пресс-службе УрФУ изданию Е1. Со слов представителей учебного заведения в Екатеринбурге, аналогичные документы издаются ежегодно в соответствии с действующим законодательством страны.

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#Екатеринбург#Общество#Операция на Украине#Военкомат#Студенты#Вуз#УрФУ#Анна Варнакина
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