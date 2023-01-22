Университет в Екатеринбурге подписал приказ «Об организации воинского учета граждан»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Бумаги с официальной подписью ректора Виктора Кокшарова опубликовал telegram-канал «Сирена». Согласно данным источника, все, кто учится или работает в УрФУ, должны предупреждать руководство о планах на выезд куда-либо, а также обязаны носить с собой военный билет. Напомним, что воинский призыв не касается мужчин, которые учатся очно. Противоположная ситуация у заочников. С 18 сентября 2023 года первокурсники получат временное освобождение от призыва, а с сентября по октябрь очники должны отнести академические справки в военный комиссариат.
В документе предлагается возложить персональную ответственность за систему передачи данных в военкомат относительно «подлежащих воинскому учету и бронированию». Кроме того, в срок до 4 декабря 2023 года студенты, пребывающие в запасе вооруженных сил, должны ознакомиться со статьей «О воинской обязанности и службе» и поставить подпись. В свою очередь педагоги и другие работники учебного заведения должны с 1 июня до 1 ноября проверить свои документы воинского учета.
Участников учебного процесса попросили держать военкоматы в курсе всех изменений (например, о времени начала и завершения отпуска, изменении паспортных данных или семейного положения, а также о возможном получении статуса инвалида). Студентов просят сообщать и том, были ли им выданы водительские права. В этом процессе вуз выступает контролирующим органом: ответственным лицам понадобится проследить за тем, чтобы учащиеся вовремя вставали на воинский учет по месту жительства или временного проживания, а также своевременно являлись в назначенное место по повестке.
Наличие соответствующей документации официально подтвердили в пресс-службе УрФУ изданию Е1. Со слов представителей учебного заведения в Екатеринбурге, аналогичные документы издаются ежегодно в соответствии с действующим законодательством страны.