Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В 2022 году в списке желающих улучшить жилищные условия вошли 323 семьи. Из федерального бюджета предоставили 559 тысяч рублей, из областного — 1,97 млн рублей и из местного бюджета выделено 15,4 млн рублей. 11 семей получили выплату в 2022 году.
Все семьи реализовали социальные выплаты на покупку квартиры или на погашение действующей ипотеки. С 2007 года в рамках программы в Нижнем Тагиле социальную выплату на приобретение жилья получила 541 молодая семья, — отметила Ирина Еремеева, начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики.
На сегодняшний день в список желающих получить социальную выплату находится 605 молодых семей, из них 10 семей утверждены в списке участников подпрограммы на 2023 год, 7 из которых — многодетные. В бюджете Нижнего Тагила на 2023 год предусмотрено 15 млн рублей, государство выделило 752 тыс. рублей и Свердловская область — 2,3 млн рублей.
Молодыми семьями в Нижнем Тагиле официально считаются пары до 35 лет. Дополнительно в Свердловской области с 2016 года реализуется региональная программа для семей, которые, находясь в очереди, преодолели 35-летний возраст и потеряли шанс на получение субсидии на покупку жилья. Таких семей в Нижнем Тагиле — 66. В 2022 году на эти цели из средств областного бюджета выделено 677 тысяч рублей, средства местного бюджета составили 4,5 млн рублей. В 2022 году субсидию получили 8 молодых семей.
В 2023 году в списке уже числятся 78 семей, 12 из них получат выплату от 400 до 700 тысяч рублей субсидии в зависимости от количества человек, рассказали в мэрии.
Среднерыночная цена квадратного метра в Нижнем Тагиле, по данным управления молодежной политики, стоит 57 тыс. рублей. И она увеличивается ежеквартально. Именно от этой суммы высчитывается 40% социальной выплаты.
Специалисты управления отмечают, что ежегодно меры поддержки от государства и области уменьшаются, тем не менее в муниципальном бюджете стараются увеличить количество выделяемых в рамках соцпрограмм средств.
По муниципалитету у нас увеличились суммы финансирования, а федеральные и областные сокращаются, потому что в других территориях тоже есть желающие. Когда один большой пирог делится на много, то, к сожалению, не хватает. Инструментов и рычагов по увеличению средств у нас нет, но мы пишем письма, — отметила Ирина Еремеева.
Интересно, что в Нижнем Тагиле наиболее популярным районом для приобретения жилья стал Дзержинский район. На втором месте — ГГМ, и на третьем — Центр, рассказали редакции TagilCity.ru в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.