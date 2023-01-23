Молодыми семьями в Нижнем Тагиле официально считаются пары до 35 лет. Дополнительно в Свердловской области с 2016 года реализуется региональная программа для семей, которые, находясь в очереди, преодолели 35-летний возраст и потеряли шанс на получение субсидии на покупку жилья. Таких семей в Нижнем Тагиле — 66. В 2022 году на эти цели из средств областного бюджета выделено 677 тысяч рублей, средства местного бюджета составили 4,5 млн рублей. В 2022 году субсидию получили 8 молодых семей.