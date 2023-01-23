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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

8-летний мальчик попал под колеса Lada на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
Малолетний ребенок перебегал улицу в неположенном месте. Вблизи пешеходного перехода его сбил автомобиль Lada. 8-летнего мальчика осмотрели доктора и отпустили домой. Инцидент произошел на Вагонке в Нижнем Тагиле 20 января приблизительно в 17:00 по уральскому времени около улицы Володарского, 1.

В момент случившегося автомобилем LADA XRAY управлял 52-летний автомобилист с 22-летним стажем вождения. Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что не спеша ехал к АЗС «Лукойл», на встречной полосе движения стояли машины. В какой-то момент житель Нижнего Тагила услышал, как ему сигналят другие участники движения, а потом почувствовал удар о корпус машины. Со слов тагильчанина, ребенка он не увидел.

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Пострадавшего мальчика отправили в Детскую горбольницу, а после осмотра отпустили домой. На момент ДТП автовладелец не был пьян. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Авария#Дети#Больница#Детская больница#ДТП
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