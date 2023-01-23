8-летний мальчик попал под колеса Lada на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В момент случившегося автомобилем LADA XRAY управлял 52-летний автомобилист с 22-летним стажем вождения. Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что не спеша ехал к АЗС «Лукойл», на встречной полосе движения стояли машины. В какой-то момент житель Нижнего Тагила услышал, как ему сигналят другие участники движения, а потом почувствовал удар о корпус машины. Со слов тагильчанина, ребенка он не увидел.
Пострадавшего мальчика отправили в Детскую горбольницу, а после осмотра отпустили домой. На момент ДТП автовладелец не был пьян. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижнего Тагила.