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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

83-летняя пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы пропала в Екатеринбурге

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI
Поисковики и полиция разыскивают 83-летнюю Надежду Симонову, которая пропала в Чкаловском районе Екатеринбурге 23 января 2023 года.

Известно, что на момент пропажи свердловчанка была одета в синий свитер с белыми узорами, серые брюки, а также черные сапоги. При себе у женщины были палки для скандинавской ходьбы.

Рост Надежды Симоновой составляет 160 сантиметров, женщина среднего телосложения. У пенсионерки седые волосы и карие глаза. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи. Помимо поискового отряда «Прорыв», розыском пропавшей занимаются и сотрудники полиции из отделения № 12.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионерки или может дать о ней какую-то информацию, просят обращаться по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: ДПСО "Прорыв"
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