83-летняя пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Известно, что на момент пропажи свердловчанка была одета в синий свитер с белыми узорами, серые брюки, а также черные сапоги. При себе у женщины были палки для скандинавской ходьбы.
Рост Надежды Симоновой составляет 160 сантиметров, женщина среднего телосложения. У пенсионерки седые волосы и карие глаза. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи. Помимо поискового отряда «Прорыв», розыском пропавшей занимаются и сотрудники полиции из отделения № 12.
Всех, кто знает о местонахождении пенсионерки или может дать о ней какую-то информацию, просят обращаться по телефонам, указанным в ориентировке.