Бастрыкин проконтролирует смертельное ДТП с водителем-мигрантом в Челябинской области

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Теперь руководитель местного следственного комитета Петр Решетников должен доложить о ходе следственных мероприятий. Решение поставленной задачи находится под контролем главного ведомства, сообщает пресс-служба СК.
Также на трассе Тюбук-Кыштым в Челябинской области скончались 5 человек: два водителя автомобилей Volkswagen и три пассажира. Всего в ДТП погибли 2 женщины и 3 мужчины. Один человек находится на лечении в медучреждении. Предварительно, авария случилась из-за выезда одного из авто на встречную полосу.