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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Бастрыкин проконтролирует смертельное ДТП с водителем-мигрантом в Челябинской области

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, где погибла пожилая женщина. 20 января в Челябинской области пенсионерка скончалась на пешеходном переходе из-за автобуса, которым управлял водитель-мигрант. Мужчина не знает русский язык и работает незаконно.

Теперь руководитель местного следственного комитета Петр Решетников должен доложить о ходе следственных мероприятий. Решение поставленной задачи находится под контролем главного ведомства, сообщает пресс-служба СК.

Также на трассе Тюбук-Кыштым в Челябинской области скончались 5 человек: два водителя автомобилей Volkswagen и три пассажира. Всего в ДТП погибли 2 женщины и 3 мужчины. Один человек находится на лечении в медучреждении. Предварительно, авария случилась из-за выезда одного из авто на встречную полосу.

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#Челябинская область#Александр Бастрыкин#ДТП#Погибшие#Авария#Мигрант#Водитель#СК РФ#Анна Варнакина
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