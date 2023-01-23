Бастрыкин проконтролирует смертельное ДТП с водителем-мигрантом в Челябинской области

Также на трассе Тюбук-Кыштым в Челябинской области скончались 5 человек: два водителя автомобилей Volkswagen и три пассажира. Всего в ДТП погибли 2 женщины и 3 мужчины. Один человек находится на лечении в медучреждении. Предварительно, авария случилась из-за выезда одного из авто на встречную полосу.