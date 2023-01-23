TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Более 200 свердловчан приняли участие в соревнованиях по универсальному бою в Тагиле

Сегодня, 08:27
Фото: TagilCity.ru
Спортсмены из 19 городов из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО приехали в Нижний Тагил на Чемпионат и первенство УрФО по универсальному бою.

В течение двух дней спортсмены в возрасте от 10 лет соревновались на площадке в СШОР «Уралец». Сначала им предстояло пройти полосу препятствий, а затем сразиться на татами.

Замглавы по социальной политике Валерий Суров обратился к участникам и пожелал, чтобы соревнования прошли без травм:

Мне очень приятно видеть всех гостей города в самом лучше городе Свердловской области — в Нижнем Тагиле. У нас проходит много соревнований по различным видам спорта, но универсальный бой он уникален тем, что один из элементов — рукопашный бой, а он является основным видом в наших войсках. Мне бы хотелось, чтобы большая часть из вас в дальнейшем стала защитниками Отечества и выбрала для себя этот пусть.

Рагиб Абдуллаев, президент федерации по универсальному бою УрФО, заслуженный тренер по боксу и кикбоксингу в своем выступлении поздравил присутствующих с открытием соревнований и поблагодарил и организаторов, и участников. «Сила в единстве!», — отметил он.

Депутат Гордумы Нижнего Тагила Гаджи Абдулов на церемонии открытия поприветствовал спортсменов от лица народных избранников.

Вид спорта у вас уникальный, очень интересный. Хотелось бы пожелать, чтобы вы были здоровы не только физически, но и духовно. Побед и поменьше травматизма.
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному боюВ Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
В Нижнем Тагиле прошли соревнования по универсальному бою
Фото: TagilCity.ru

Представители Нижнего Тагила — бойцы из спортивно-патриотического клуба «Первый» в составе Свердловской области завоевали первое командное место среди мужчин в категории 18+.

Депутат гордумы Дмитрий Костенников в своем выступлении поблагодарил организаторов, участников, а также тех, кто развивает спорт и патриотическое воспитание в Нижнем Тагиле.

Выражаю благодарность ребятам, судьям за этот вид спорта. Он набирает обороты в нашем городе. Это рекорд — за два дня у нас более 250 участников, подавших заявки. Вы не просто спортсмены, вы патриоты. Вы из разных клубов, из разных городов, но все мы одна команда, одна большая семья. 
Читайте также:
Школьники Тагила завоевали медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондоВсероссийские соревнования по тяжелой атлетике впервые пройдут в Каменске-Уральском«Важные и серьезные» спортивные состязания пройдут в Нижнем Тагиле
#Юлия Степанова#Спорт#Бой#Рукопашный бой#Бокс#Дмитрий Костенников#Гаджи Абдулов#Валерий Суров#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
Сегодня, 09:04
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
21 января 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
21 января 10:49
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
21 января 10:28
В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
Сегодня, 07:52
Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области
Сегодня, 07:57