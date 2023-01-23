Более 200 свердловчан приняли участие в соревнованиях по универсальному бою в Тагиле

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В течение двух дней спортсмены в возрасте от 10 лет соревновались на площадке в СШОР «Уралец». Сначала им предстояло пройти полосу препятствий, а затем сразиться на татами.
Замглавы по социальной политике Валерий Суров обратился к участникам и пожелал, чтобы соревнования прошли без травм:
Мне очень приятно видеть всех гостей города в самом лучше городе Свердловской области — в Нижнем Тагиле. У нас проходит много соревнований по различным видам спорта, но универсальный бой он уникален тем, что один из элементов — рукопашный бой, а он является основным видом в наших войсках. Мне бы хотелось, чтобы большая часть из вас в дальнейшем стала защитниками Отечества и выбрала для себя этот пусть.
Рагиб Абдуллаев, президент федерации по универсальному бою УрФО, заслуженный тренер по боксу и кикбоксингу в своем выступлении поздравил присутствующих с открытием соревнований и поблагодарил и организаторов, и участников. «Сила в единстве!», — отметил он.
Депутат Гордумы Нижнего Тагила Гаджи Абдулов на церемонии открытия поприветствовал спортсменов от лица народных избранников.
Вид спорта у вас уникальный, очень интересный. Хотелось бы пожелать, чтобы вы были здоровы не только физически, но и духовно. Побед и поменьше травматизма.
Представители Нижнего Тагила — бойцы из спортивно-патриотического клуба «Первый» в составе Свердловской области завоевали первое командное место среди мужчин в категории 18+.
Депутат гордумы Дмитрий Костенников в своем выступлении поблагодарил организаторов, участников, а также тех, кто развивает спорт и патриотическое воспитание в Нижнем Тагиле.
Выражаю благодарность ребятам, судьям за этот вид спорта. Он набирает обороты в нашем городе. Это рекорд — за два дня у нас более 250 участников, подавших заявки. Вы не просто спортсмены, вы патриоты. Вы из разных клубов, из разных городов, но все мы одна команда, одна большая семья.