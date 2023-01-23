«Была адская боль»: женщина с тромбом обвинила врачей Верхней Салды в отказе помочь

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Жительница Верхней Салды на условиях анонимности рассказала, что почувствовала боль в ноге. Сначала она подумала, что потянула икру, однако с пятницы на субботу (с 20 на 21 января) боль усилилась. Далее была бессонная ночь.
На утро, в 7 часов по уральскому времени, женщина обратилась в приемный покой медицинского учреждения. Хирург рекомендовал воспользоваться противовоспалительным и обезболивающим препаратом «Кетонал», поставить укол «Диклофенака» и сделать ультразвуковое исследование вен. Получив совет доктора, женщина выпила «Кетанов» и отправилась на работу, попутно обзванивая кабинеты УЗИ. Везде была очередь, принять ее не могли.
На следующий день, в воскресенье, свердловчанка не смогла встать с постели.
Была такая адская боль, что только слезы лились градом сами по себе. Я позвонила в скорую, на что мне ответили: «Мне некогда, перезвоните позднее!». Хорошо, позвонила позднее. Там объяснили, что «у нас нет УЗИ вен» и они ничем помочь не могут, — описала ситуацию женщина в сообществе «САЛДА — ДОСКА ПРАВДЫ».
Женщина обратилась к родственникам. Они приехали, сделали укол обезболивающего и отвезли больную в медико-санитарную часть № 121. Дежурившая в приемном покое врач «охнула, ахнула» и сказала, что по симптомам у пострадавшей выявят тромб. Далее доктор выписала направление в «приемник» Верхней Салды, где должны были дать направление на госпитализацию в Нижний Тагил.
Мы приезжаем в приемник, снова нас встречает тот же хирург и говорит, что писать не будет направление, потому что я не к ЦГБ прикреплена! — сетует местная жительница.
Со слов свердловчанки, ее родственники перешли в диалоге на повышенные тона. Врач согласился выписать направление в больницу № 4 Нижнего Тагила. Когда семья приехала в пункт назначения, тагильские доктора посадили женщину на кресло-каталку и отправили на обследование. Диагностика подтвердила наличие тромба, который «прилип к стенке, а не гулял».
По данному факту редакция TagilCity.ru направила запрос в Верхнесалдинскую ЦГБ. На момент публикации ответ не последовал.