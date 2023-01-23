«Была адская боль»: женщина с тромбом обвинила врачей Верхней Салды в отказе помочь

Женщина обратилась к родственникам. Они приехали, сделали укол обезболивающего и отвезли больную в медико-санитарную часть № 121. Дежурившая в приемном покое врач «охнула, ахнула» и сказала, что по симптомам у пострадавшей выявят тромб. Далее доктор выписала направление в «приемник» Верхней Салды, где должны были дать направление на госпитализацию в Нижний Тагил.