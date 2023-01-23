«Черепашки-ниндзя» вылезли из канализации в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как минимум 2 юноши (судя по видео, школьного возраста) выбрались из подземной сети трубопроводов. Жители Каменска-Уральского придумали школьникам различные юмористические прозвища («танкисты», «дети подземелья»), вспомнили популярный мультсериал и поделились мнениями насчет того, что юные свердловчане могли делать в канализации.
Дежурные слесари проконтролировали теплоснабжение. Работают парни, пока вы отдыхаете, — отпустил шуточный комментарий Андрей К.
Видеозапись опубликовал анонимный автор в сообществе «Признавашки Каменск-Уральский».