«Черепашки-ниндзя» вылезли из канализации в Каменске-Уральском

Подростки выбрались из канализации на глазах у прохожих в Каменске-Уральском

Молодые люди, которых местные жители прозвали «черепашками-ниндзя», вылезли из канализационного люка по улице Белинского, 75Б в Каменске-Уральском и попали на видео.