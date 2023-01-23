TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

«Черепашки-ниндзя» вылезли из канализации в Каменске-Уральском

Сегодня, 16:14
Фото: Скриншот «Признавашки Каменск-Уральский»

Подростки выбрались из канализации на глазах у прохожих в Каменске-Уральском

Молодые люди, которых местные жители прозвали «черепашками-ниндзя», вылезли из канализационного люка по улице Белинского, 75Б в Каменске-Уральском и попали на видео.

Как минимум 2 юноши (судя по видео, школьного возраста) выбрались из подземной сети трубопроводов. Жители Каменска-Уральского придумали школьникам различные юмористические прозвища («танкисты», «дети подземелья»), вспомнили популярный мультсериал и поделились мнениями насчет того, что юные свердловчане могли делать в канализации.

Дежурные слесари проконтролировали теплоснабжение. Работают парни, пока вы отдыхаете, — отпустил шуточный комментарий Андрей К.
Котенка из канализационного люка спасли студенты в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Видеозапись опубликовал анонимный автор в сообществе «Признавашки Каменск-Уральский».

Читайте также:
Ребенок провалился в открытый люк в Екатеринбурге7-летний мальчик из Тверской области почти сутки просидел в канализацииДвое рабочих задохнулись во время чистки канализации в Среднеуральске
#Анна Варнакина#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Общество#Дети#Канализация#Юмор
Подпишитесь
Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
Сегодня, 09:04
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
21 января 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
21 января 10:49
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
21 января 10:28
В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
Сегодня, 07:52
Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области
Сегодня, 07:57