Четыре человека погибли в ДТП с больничным микроавтобусом и прицепом в Пермском крае

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Все произошло на 160 км дороги около 15:00. Предварительно известно, что водитель фуры Volvo допустил занос полуприцепа на встречную полосу. Отлетевший прицеп врезался в больничный микроавтобус, который ехал по своей полосе, сообщает «Properm».
В пресс-службе Минздрава Прикамья рассказали, что в микроавтобусе находилось шесть человек. Среди них водитель и пять пациентов больницы. В результате столкновения трое пациентов и водитель скончались на месте. Еще двоих отвезли в больницу. 47-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, а 54-летний мужчина в состоянии средней тяжести.
Как правило, такая машина используется для перевозки пациентов в хирургические отделения.