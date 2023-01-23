Четыре человека погибли в ДТП с больничным микроавтобусом и прицепом в Пермском крае

В пресс-службе Минздрава Прикамья рассказали, что в микроавтобусе находилось шесть человек. Среди них водитель и пять пациентов больницы. В результате столкновения трое пациентов и водитель скончались на месте. Еще двоих отвезли в больницу. 47-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, а 54-летний мужчина в состоянии средней тяжести.