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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Четыре человека погибли в ДТП с больничным микроавтобусом и прицепом в Пермском крае

Сегодня, 14:24
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Прицеп от фуры оторвался и вылетел на больничный микроавтобус. В результате четыре человека скончались. ЧП случилось в Пермском крае на трассе Кунгур-Соликамск.

Все произошло на 160 км дороги около 15:00. Предварительно известно, что водитель фуры Volvo допустил занос полуприцепа на встречную полосу. Отлетевший прицеп врезался в больничный микроавтобус, который ехал по своей полосе, сообщает «Properm».

В пресс-службе Минздрава Прикамья рассказали, что в микроавтобусе находилось шесть человек. Среди них водитель и пять пациентов больницы. В результате столкновения трое пациентов и водитель скончались на месте. Еще двоих отвезли в больницу. 47-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, а 54-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

Как правило, такая машина используется для перевозки пациентов в хирургические отделения.

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