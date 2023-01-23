Что такое карта звездного неба

Самые ранние известные звездные карты были созданы древними египтянами, вавилонянами и китайцами, которые использовали их в религиозных и астрономических целях. Эти ранние карты не имели масштаба и не показывали положения отдельных звезд, но они были полезны для определения положения звезд и созвездий по отношению к горизонту.