Дан старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода» в Нижнем Тагиле

На мероприятии присутствовали представители местного бизнеса, первые лица города и СМИ. Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, промышленный объект из XVIII–XIX века реализуется в XXI веке в виде основы для роста и драйвера развития на многие годы вперед. В состав проекта входит в том числе реконструкция плотины по улице Челюскинцев.