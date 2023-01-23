TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Дан старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:49
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
19 января 2023 года администрация Нижнего Тагила дала публичный старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода». Изменения коснутся и самого помещения, и зоны вблизи него. На месте бывшего промышленного комплекса откроется культурно-образовательный и научно-технический центр.

На мероприятии присутствовали представители местного бизнеса, первые лица города и СМИ. Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, промышленный объект из XVIII–XIX века реализуется в XXI веке в виде основы для роста и драйвера развития на многие годы вперед. В состав проекта входит в том числе реконструкция плотины по улице Челюскинцев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Ход подготовки проекта реконструкции моста на Челюскинцев обсудили в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Начальный этап строительства стартует 2023 году, основной — в 2024–2025 годах. На создание концепта выделено 12 миллионов рублей. План разработают крупные фирмы из столицы и Санкт-Петербурга. «Жемчужина Нижнего Тагила» должна стать окупающим себя объектом культурного наследия. По задумке, обновленное здание интегрируется в городскую среду и поможет муниципалитету в развитии социальных и экономических показателей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Читайте также:
На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублейПроект развития территории «Старого Демидовского завода» разработают в Нижнем ТагилеТагильский технопарк «Старый демидовский завод» планируется реконструировать
#Нижний Тагил#Город#Демидовский завод#Старый Демидовский завод#Реконструкция#Проект#Анна Варнакина
Подпишитесь
Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
Сегодня, 09:04
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
21 января 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
21 января 10:49
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
21 января 10:28
В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
Сегодня, 07:52
Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области
Сегодня, 07:57