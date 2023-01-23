Дан старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
На мероприятии присутствовали представители местного бизнеса, первые лица города и СМИ. Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, промышленный объект из XVIII–XIX века реализуется в XXI веке в виде основы для роста и драйвера развития на многие годы вперед. В состав проекта входит в том числе реконструкция плотины по улице Челюскинцев.
Начальный этап строительства стартует 2023 году, основной — в 2024–2025 годах. На создание концепта выделено 12 миллионов рублей. План разработают крупные фирмы из столицы и Санкт-Петербурга. «Жемчужина Нижнего Тагила» должна стать окупающим себя объектом культурного наследия. По задумке, обновленное здание интегрируется в городскую среду и поможет муниципалитету в развитии социальных и экономических показателей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.