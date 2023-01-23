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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Екатеринбургский цирк закрылся на реконструкцию

Сегодня, 10:56
Фото: Департамент информполитики
Цирк Екатеринбурга был закрыт на реконструкцию. Она будет длиться два года. 22 января было проведено заключительное шоу. Оно было посвящено 100-летнему юбилею Юрия Никулина. Всего на него пришли 2,5 тысячи человек.

За новогодние праздники в цирке побывали 75 тысяч человек, в их числе более 5 тысяч детей мобилизованных граждан.

Между Свердловской областью и Екатеринбургским цирком сложились очень теплые дружеские взаимоотношения. Это команда настоящих профессионалов, — заявил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Он напомнил, что в регионе работает еще один государственный цирк. Он находится в Нижнем Тагиле. Его реконструкция была проведена в 2015–2017 года. Сейчас, по словам Дорохина, это один из самых современных российских цирков. Вечерами здание цирка подсвечивают яркие лучи. Их световой спектр насчитывает более чем 16 миллионов цветов. Зал рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.

По словам директора екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой, цирк в столице Урала ожидает преображение. Будет улучшена инженерия здания, зрительный зал. Также появятся новые помещения для животных. При этом планируется сохранить купол и панно в фойе в первоначальном виде.

Бортникова отметила, что из-за временного закрытия учреждения персонал не пострадает. Все сотрудники будут заняты на реконструкции или в гостинице. Артисты временно будут работать в других цирках, сообщили в департаменте информполитики.

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#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил#Город#Цирк#Ремонт#Реконструкция
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