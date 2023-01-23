Он напомнил, что в регионе работает еще один государственный цирк. Он находится в Нижнем Тагиле. Его реконструкция была проведена в 2015–2017 года. Сейчас, по словам Дорохина, это один из самых современных российских цирков. Вечерами здание цирка подсвечивают яркие лучи. Их световой спектр насчитывает более чем 16 миллионов цветов. Зал рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.