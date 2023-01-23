Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
За новогодние праздники в цирке побывали 75 тысяч человек, в их числе более 5 тысяч детей мобилизованных граждан.
Между Свердловской областью и Екатеринбургским цирком сложились очень теплые дружеские взаимоотношения. Это команда настоящих профессионалов, — заявил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.
Он напомнил, что в регионе работает еще один государственный цирк. Он находится в Нижнем Тагиле. Его реконструкция была проведена в 2015–2017 года. Сейчас, по словам Дорохина, это один из самых современных российских цирков. Вечерами здание цирка подсвечивают яркие лучи. Их световой спектр насчитывает более чем 16 миллионов цветов. Зал рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.
По словам директора екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой, цирк в столице Урала ожидает преображение. Будет улучшена инженерия здания, зрительный зал. Также появятся новые помещения для животных. При этом планируется сохранить купол и панно в фойе в первоначальном виде.
Бортникова отметила, что из-за временного закрытия учреждения персонал не пострадает. Все сотрудники будут заняты на реконструкции или в гостинице. Артисты временно будут работать в других цирках, сообщили в департаменте информполитики.