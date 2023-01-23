Экскаватор влетел в пассажирский автобус в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В результате ДТП пострадал 36-летний мужчина. Он с ушибами доставлен в Демидовскую больницу для оказания помощи. Пассажир во время аварии находился на переднем сидении слева у окна. Сотрудниками ГИБДД осмотрено место происшествия, а также опрошены очевидцы. Водители проверены на состояние опьянения. Они были трезвы.
Отмечается, что водитель экскаватора имеет стаж вождения 11 лет. Он привлекался 6 раз к ответственности за нарушение ПДД. Мужчина рассказал, что ехал на работу после ремонта. Он подъезжал к перекрестку улиц Быкова и Максима Горького. Он посмотрел налево и увидел легковой автомобиль. Он поворачивал направо. Водитель решил, что поворот будет безопасным, но автобус он не заметил. В отношении водителя в результате составлен протокол за отсутствие путевого листа.
У водителя автобуса стаж вождения составляет 32 года. Он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 9 раз. Автобус ехал по маршруту № 7. В момент происшествия внутри находились 10 пассажиров. Водитель рассказал, что он видел движущийся экскаватор, но так как автобус ехал по главной дороге, то подумал, что его пропустят.
Отмечается, что также выявлены неудовлетворительные дорожные условия из-за недостатков зимнего содержания и разрушения или износа дорожной разметки. Обслуживающей компании выданы рекомендации по устранению, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.