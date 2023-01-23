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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Экскаватор влетел в пассажирский автобус в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие

Сегодня, 15:05
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пассажир автобуса пострадал в ДТП с экскаватором в Нижнем Тагиле

Водитель экскаватора не уступил дорогу пассажирскому автобусу. В результате произошло ДТП. В нем пострадал пассажир автобуса. Инцидент случился на улице Быкова, 38 в Нижнем Тагиле 23 января 2023 года.
Сотрудники ГИБДД установили, что автобус ехал в сторону улицы Черных со стороны поселка Черемшанка. В какой-то момент в него врезался экскаватор, который не уступил дорогу.

В результате ДТП пострадал 36-летний мужчина. Он с ушибами доставлен в Демидовскую больницу для оказания помощи. Пассажир во время аварии находился на переднем сидении слева у окна. Сотрудниками ГИБДД осмотрено место происшествия, а также опрошены очевидцы. Водители проверены на состояние опьянения. Они были трезвы. 

Отмечается, что водитель экскаватора имеет стаж вождения 11 лет. Он привлекался 6 раз к ответственности за нарушение ПДД. Мужчина рассказал, что ехал на работу после ремонта. Он подъезжал к перекрестку улиц Быкова и Максима Горького. Он посмотрел налево и увидел легковой автомобиль. Он поворачивал направо. Водитель решил, что поворот будет безопасным, но автобус он не заметил. В отношении водителя в результате составлен протокол за отсутствие путевого листа.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

У водителя автобуса стаж вождения составляет 32 года. Он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 9 раз. Автобус ехал по маршруту № 7. В момент происшествия внутри находились 10 пассажиров. Водитель рассказал, что он видел движущийся экскаватор, но так как автобус ехал по главной дороге, то подумал, что его пропустят.

Отмечается, что также выявлены неудовлетворительные дорожные условия из-за недостатков зимнего содержания и разрушения или износа дорожной разметки. Обслуживающей компании выданы рекомендации по устранению, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Авария#Пострадавшие#Автобус#Экскаватор#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#ДТП
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