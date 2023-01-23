Экскаватор влетел в пассажирский автобус в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие

В результате ДТП пострадал 36-летний мужчина. Он с ушибами доставлен в Демидовскую больницу для оказания помощи. Пассажир во время аварии находился на переднем сидении слева у окна. Сотрудниками ГИБДД осмотрено место происшествия, а также опрошены очевидцы. Водители проверены на состояние опьянения. Они были трезвы.

Отмечается, что водитель экскаватора имеет стаж вождения 11 лет. Он привлекался 6 раз к ответственности за нарушение ПДД. Мужчина рассказал, что ехал на работу после ремонта. Он подъезжал к перекрестку улиц Быкова и Максима Горького. Он посмотрел налево и увидел легковой автомобиль. Он поворачивал направо. Водитель решил, что поворот будет безопасным, но автобус он не заметил. В отношении водителя в результате составлен протокол за отсутствие путевого листа.