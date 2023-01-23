Главой ГГО вновь избран Дмитрий Летников

Всего на конкурсный отбор заявились шесть кандидатов, в том числе и один из прежних глав Горноуральского городского округа Николай Кулиш. Все они прошли первый заочный этап отбора в конце декабря 2022 года. Второй, очный этап, состоялся 11 января нынешнего года. Там члены избирательной комиссии провели собеседование с желающими получить эту должность.