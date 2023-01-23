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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Главой ГГО вновь избран Дмитрий Летников

Сегодня, 11:01
Фото: Соцсети Дмитрия Летникова
Главой Горноуральского городского округа на новый 5-летний срок вновь выбран Дмитрий Летников. Такое решение приняли 23 января депутаты Думы ГГО на шестом внеочередном заседании.

Всего на конкурсный отбор заявились шесть кандидатов, в том числе и один из прежних глав Горноуральского городского округа Николай Кулиш. Все они прошли первый заочный этап отбора в конце декабря 2022 года. Второй, очный этап, состоялся 11 января нынешнего года. Там члены избирательной комиссии провели собеседование с желающими получить эту должность.

Журналист TagilCity.ru после окончания заседания позвонил в Думу ГГО, чтобы узнать результаты выборов, однако, секретарша ответила, что не уполномочена давать комментарии и вся информация будет опубликована позже на официальном сайте, после чего положила трубку.

На заседании присутствовали 20 депутатов, 100% явка. Голосование было открытым. За Дмитрия Летникова было отдано 19 голосов, Вера Альмиева воздержалась. Зал был заполнен, поэтому места для кандидатов почти не осталось, я стоял у входа, — рассказал TagilCity.ru один из кандидатов на должность главы ГГО общественник Рамиль Хакимов.

В состав Думы Горноуральского городского округа входят 20 депутатов, 11 из которых являются муниципальными. Они проводят конкурс по отбору кандидатур, а также принимают решение о назначении главы округа.

Напомним, Владимир Летников, сын Дмитрия Летникова, был уволен из правоохранительных органов после того, как попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения весной 2022 года. Он являлся сотрудником 21 отдела полиции МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сын главы Горноуральского округа уволен из полиции за пьяную езду
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