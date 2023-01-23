Инфляция выросла в Свердловской области

Месяцем ранее, в ноябре, инфляционный показатель составлял 11,6%. В пресс-службе отметили, что одновременно с этим годовой темп прироста цен на Среднем Урале сохранился ниже, чем в целом по России — 11,9%. Подорожание произошло в основном из-за изменений ценников в сфере услуг. В том числе на это повлиял перенос сроков индексации тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.