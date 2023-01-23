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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Инфляция выросла в Свердловской области

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В Свердловской области выросла инфляция. В декабре прошлого года она увеличилась до 11,8%. Это первое ее ускорение за последние семь месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

Месяцем ранее, в ноябре, инфляционный показатель составлял 11,6%. В пресс-службе отметили, что одновременно с этим годовой темп прироста цен на Среднем Урале сохранился ниже, чем в целом по России — 11,9%. Подорожание произошло в основном из-за изменений ценников в сфере услуг. В том числе на это повлиял перенос сроков индексации тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Ранее журналисты TagilCity.ru изучили цены на семь групп товаров и выяснили, как подорожала жизнь в Нижнем Тагиле в 2022 году. Выяснилось, что более всего подорожали продукты, бытовая техника и химия, авто и топливо.

Индекс утраты. Насколько подорожала жизнь в Нижнем Тагиле в 2022 году
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#Елена Озерова#Цены#Инфляция#Банк#Экономика#Новости УрФО
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