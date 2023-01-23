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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI
Воздух в Нижнем Тагиле на прошедшей неделе оставался чистым, рядом с санаторием и детским лагерем собираются добывать щебень, а «Уралхимпласт» избежал наказания за незаконный сброс мусора. Главные экологические события недели с 16 по 22 января.

На прошедшей неделе воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым. Ни газоанализатор TagilCity.ru, ни стационарные посты «Уральского УГМС» не ловили превышений загрязняющих веществ в атмосфере. При этом с 19 по 22 января в Свердловской области действовало предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания выбросов.

Смог накроет Свердловскую область
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Комплексную систему мониторинга воздуха в российских городах предложили создать депутаты Госдумы и члены Софреда. Причина такого решения — высокая заболеваемость и смертность граждан от загрязнений атмосферы. По оценкам Роспотребнадзора, на которые сослались политики, в 2021 году 6,6 тысячи россиян умерли из-за плохого качества воздуха и более миллиона человек заболели по той же причине.

Систему мониторинга атмосферных загрязнений предложили создать в России
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Под Нижним Тагилом возле санатория «Леневка» собираются добывать щебень. Инициатива по разработке месторождения принадлежит ООО «Тагильский щебень». Для руководства санатория и детского лагеря «Звездный», а также местных дачников и садоводов это стало неприятной неожиданностью. Последние рассказали, что о предстоящих буровзрывных работах по добыче щебня они узнали в конце 2022 года. Противники добычи считают, что разработки уничтожат места отдыха и будут загрязнять водохранилище. В вопросе пообещали разобраться депутаты гордумы.

Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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История с мусором в карьере рядом с поселком Новоасбеста закончилась тем, что «Уралхимпласт» избежал наказания за сброс строительных отходов от сноса старого цеха. Ранее природоохранная прокуратура подала иск на 13,4 млн рублей к предприятию,  а также потребовала ликвидировать свалку. Однако суд доводы ведомства не принял и отклонил исковые требования прокурора. Ведомство планирует обжаловать решение.

Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
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Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом не предоставлял закупщикам сведения о собственном производстве. То есть продукция была без указания производителей. Из-за такого нарушения оформления ветеринарных сопроводительных документов Россельхознадзор выдал предприятию предостережение.

Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Щебень#Мусор#Воздух
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