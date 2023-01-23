Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт

Под Нижним Тагилом возле санатория «Леневка» собираются добывать щебень. Инициатива по разработке месторождения принадлежит ООО «Тагильский щебень». Для руководства санатория и детского лагеря «Звездный», а также местных дачников и садоводов это стало неприятной неожиданностью. Последние рассказали, что о предстоящих буровзрывных работах по добыче щебня они узнали в конце 2022 года. Противники добычи считают, что разработки уничтожат места отдыха и будут загрязнять водохранилище. В вопросе пообещали разобраться депутаты гордумы.