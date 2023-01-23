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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Мосты от терактов в Нижнем Тагиле начнет охранять фирма из Челябинска

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле для охраны мостов от терактов мэрия наймет фирму из Челябинска.

Тендер выиграло ООО ЧОО «Бастион». За мостами представители юрлица будут наблюдать в период с 1 февраля по 30 ноября 2023 года. Средства на эти цели будут потрачены из бюджета Нижнего Тагила.

Сперва мэрия планировала выделить 2,2 млн рублей, но в результате фирма снизила работы до 1,8 млн рублей.

Так, охранять мост на улицах Космонавтов и Фрунзе фирма будет за 576 тысяч рублей. За новым мостом через Тагильский пруд и за двумя мостами через железнодорожные пути на Луганском проспекте будет израсходовано 598 тысяч рублей. Мост на Циолковского, а также на подъезде к Северному посёлку будет находиться под охраной за 606 тысяч рублей.

Помимо охраны, фирма обязалась предупреждать и пресекать разного рода преступления на мостах. Охранники должны осматривать путепроводы не менее шести раз в сутки. Также им нужно будет проверять опору мостов, подмостовое пространство, балки и многое другое.

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#Тендер#Мосты#Деньги#Охрана#Теракты#Общество#Нижний Тагил#Елена Озерова
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