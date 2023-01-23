Мосты от терактов в Нижнем Тагиле начнет охранять фирма из Челябинска

Сперва мэрия планировала выделить 2,2 млн рублей, но в результате фирма снизила работы до 1,8 млн рублей.



Так, охранять мост на улицах Космонавтов и Фрунзе фирма будет за 576 тысяч рублей. За новым мостом через Тагильский пруд и за двумя мостами через железнодорожные пути на Луганском проспекте будет израсходовано 598 тысяч рублей. Мост на Циолковского, а также на подъезде к Северному посёлку будет находиться под охраной за 606 тысяч рублей.



Помимо охраны, фирма обязалась предупреждать и пресекать разного рода преступления на мостах. Охранники должны осматривать путепроводы не менее шести раз в сутки. Также им нужно будет проверять опору мостов, подмостовое пространство, балки и многое другое.