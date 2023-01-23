На ВИЗе 16-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Известно, что на место приезжала реанимация, а также сотрудники ППС, пишет Е1.
По слова очевидцев, возле подъезда они видели чью-то куртку и вещи. Также, они слышали диалог женщины и сотрудника полиции около подъезда. Некая женщина в слезах рассказала, что из окна выпала 16-летняя девочка.
Ранее, 16 января, из окна высотки выпала школьница. Она разбилась насмерть. ЧП случилось утром 16 января в Академическом районе Екатеринбурга. Погибшая была ученицей четвертого класса.