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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

На ВИЗе 16-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
Девочка-подросток выпала из окна на ВИЗе в Екатеринбурге. ЧП случилось на улице Крауля.

Известно, что на место приезжала реанимация, а также сотрудники ППС, пишет Е1.

По слова очевидцев, возле подъезда они видели чью-то куртку и вещи. Также, они слышали диалог женщины и сотрудника полиции около подъезда. Некая женщина в слезах рассказала, что из окна выпала 16-летняя девочка.

Ранее, 16 января, из окна высотки выпала школьница. Она разбилась насмерть. ЧП случилось утром 16 января в Академическом районе Екатеринбурга. Погибшая была ученицей четвертого класса.

Школьница выпала из окна высотки в Екатеринбурге и погибла
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#Елена Озерова#Подросток#Выпала из окна#Новости УрФО#Екатеринбург
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