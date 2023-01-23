Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области

Как именно жители Свердловской области будут оплачивать ночные и дневные тарифы после отмены документа, в данный момент неизвестно. Предыдущее постановление существовало на протяжении 11 лет. В нем говорилось о том, по какому тарифу считается расход энергии в ночные зоны (будние дни — с 23:00 до 07:00 по уральскому времени, выходные — круглые сутки).