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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
Энергетическая комиссия Свердловской области внесла постановление, отменяющее льготы при оплате света, которым свердловчане пользовались ночью и в выходные дни. Предыдущий документ признали недействительным 19 января.

Предыдущий способ оплаты отменен для всех свердловчан, следует из документа, опубликованного на сайте Департамента информационной политики региона.

Как именно жители Свердловской области будут оплачивать ночные и дневные тарифы после отмены документа, в данный момент неизвестно. Предыдущее постановление существовало на протяжении 11 лет. В нем говорилось о том, по какому тарифу считается расход энергии в ночные зоны (будние дни — с 23:00 до 07:00 по уральскому времени, выходные — круглые сутки).

Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022 года. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонам суток в соответствие с действующим законодательством, — сообщили TagilCity.ru в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Тариф на электроэнергию будет снижен в Свердловской области
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#Свердловская область#Электричество#Свет#Тариф#Оплата#Оплата ЖКХ#Экономика#Анна Варнакина
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