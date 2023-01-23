Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Предыдущий способ оплаты отменен для всех свердловчан, следует из документа, опубликованного на сайте Департамента информационной политики региона.
Как именно жители Свердловской области будут оплачивать ночные и дневные тарифы после отмены документа, в данный момент неизвестно. Предыдущее постановление существовало на протяжении 11 лет. В нем говорилось о том, по какому тарифу считается расход энергии в ночные зоны (будние дни — с 23:00 до 07:00 по уральскому времени, выходные — круглые сутки).
Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022 года. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонам суток в соответствие с действующим законодательством, — сообщили TagilCity.ru в Департаменте информационной политики Свердловской области.