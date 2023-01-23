Отец случайно подстрелил сына во время охоты на лосей в лесу в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Мужчина вместе с сыном занимались браконьерством, сообщили в департаменте по охране животного мира.
По данным следствия, днем Александр ехал на автомобиле по лесной дороге. Там он увидел следы лосей. Он попросил сына остаться в машине, а сам начал преследовать животных, пишет ЕАН. Когда обнаружить лосей удалось, мужчина выстрелил в их сторону. Однако пуля попала в сына, который вышел из автомобиля и оказался на линии выстрела.
В результате молодой человек получил ранения грудной клетки и правого плеча. Он госпитализирован. В СК по Свердловской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.