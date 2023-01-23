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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Отец случайно подстрелил сына во время охоты на лосей в лесу в Свердловской области

Сегодня, 14:41
Фото: 1MI
Во время охоты возле поселка Унь на территории Шалинского ГО в Свердловской области 52-летний Александр целился в лосей, но вместо них подстрелил своего 27-летнего сына. Инцидент случился 3 января 2023 года.

Мужчина вместе с сыном занимались браконьерством, сообщили в департаменте по охране животного мира.

По данным следствия, днем Александр ехал на автомобиле по лесной дороге. Там он увидел следы лосей. Он попросил сына остаться в машине, а сам начал преследовать животных, пишет ЕАН. Когда обнаружить лосей удалось, мужчина выстрелил в их сторону. Однако пуля попала в сына, который вышел из автомобиля и оказался на линии выстрела.

В результате молодой человек получил ранения грудной клетки и правого плеча. Он госпитализирован. В СК по Свердловской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Свердловский охотник застрелил своего гостя вместо лося
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#Охота#Браконьерство#Лес#Пострадавшие#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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