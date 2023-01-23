Отец случайно подстрелил сына во время охоты на лосей в лесу в Свердловской области

По данным следствия, днем Александр ехал на автомобиле по лесной дороге. Там он увидел следы лосей. Он попросил сына остаться в машине, а сам начал преследовать животных, пишет ЕАН. Когда обнаружить лосей удалось, мужчина выстрелил в их сторону. Однако пуля попала в сына, который вышел из автомобиля и оказался на линии выстрела.