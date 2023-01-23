Пассажиров из Таджикистана задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за багажа

Таможенникам пришлось изъять у пассажиров весь мед, а после его уничтожить. Такие меры предприняли для того, чтобы в регионе не распространилась возможная инфекция. Люди, перевозившие потенциально опасный багаж, получили штраф. По закону, за нарушение ветеринарно-санитарных правил они должны заплатить от 500 до 1 тысячи рублей.