Пассажиров из Таджикистана задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за багажа

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Оказывается, для ввоза меда в государство граждане ближнего зарубежья должны были предъявить заводскую упаковку продукта, маркировку, соответствующее разрешение Россельхознадзора и другие необходимые документы, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора Свердловской области.
Таможенникам пришлось изъять у пассажиров весь мед, а после его уничтожить. Такие меры предприняли для того, чтобы в регионе не распространилась возможная инфекция. Люди, перевозившие потенциально опасный багаж, получили штраф. По закону, за нарушение ветеринарно-санитарных правил они должны заплатить от 500 до 1 тысячи рублей.