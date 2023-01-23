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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Пассажиров из Таджикистана задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за багажа

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
Прилетевших в Екатеринбург из Таджикистана иностранцев задержали на таможне в аэропорту «Кольцово» из-за их багажа. Сотрудники госоргана остановили гостей Урала из-за домашнего меда, который запрещен к ввозу в России.

Оказывается, для ввоза меда в государство граждане ближнего зарубежья должны были предъявить заводскую упаковку продукта, маркировку, соответствующее разрешение Россельхознадзора и другие необходимые документы, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора Свердловской области.

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Таможенникам пришлось изъять у пассажиров весь мед, а после его уничтожить. Такие меры предприняли для того, чтобы в регионе не распространилась возможная инфекция. Люди, перевозившие потенциально опасный багаж, получили штраф. По закону, за нарушение ветеринарно-санитарных правил они должны заплатить от 500 до 1 тысячи рублей.

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#Анна Варнакина#Криминал#Мед#Таможня#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Кольцово#Екатеринбург
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