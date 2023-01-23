Похолодание придет в Свердловскую область сразу после оттепели

Синоптики «Уралгидрометцентра» сообщают, что в понедельник, 23 января, в ночное время суток температура атмосферного воздуха держалась в районе -8…-13 градусов, а ветер дул со скоростью 15-17 м/с. На протяжении дня столбики термометров замрут на отметке -4…-9 градусов. Ожидается ветер с запада — до 9 м/с.