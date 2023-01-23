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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Похолодание придет в Свердловскую область сразу после оттепели

Сегодня, 03:27
Жители юго-запада Свердловской области заметили резкое изменение погодных условий ночью 22 января: температура опустилась до -20…-25 градусов. Непогода продолжит движение по территории края из-за ветра.

Синоптики «Уралгидрометцентра» сообщают, что в понедельник, 23 января, в ночное время суток температура атмосферного воздуха держалась в районе -8…-13 градусов, а ветер дул со скоростью 15-17 м/с. На протяжении дня столбики термометров замрут на отметке -4…-9 градусов. Ожидается ветер с запада — до 9 м/с.

Причиной резкого похолодания метеоролог Алексей Пулин называет циклон, который распространяет Карское море. Над Свердловской областью установится холодный фронт. Однако мороз и ветер вскоре сменятся очередной оттепелью: центр антициклона сместится на Поволжье, а вместо низких температур над уралом нависнут тучи.

Сильные ветра ожидаются в Свердловской области
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