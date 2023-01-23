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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

«Проголосуй за племяшку»: взломщики Telegram-аккаунтов атаковали тагильчан

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI

Взломщики Telegram-аккаунтов атаковали жителей Нижнего Тагила

Работники градообразующих предприятий Нижнего Тагила, а также силовики попались на уловки взломщиков мессенджера. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбой «проголосовать за племяшку».

О новом способе атаки пользователей платформы Telegram редакции рассказал читатель TagilCity.ru. Он отметил, что знаком с представителями градообразующих предприятий и силовики Нижнего Тагила, которые пострадали от мошенников.

Мне такое сообщение тоже приходило, но я не повелся. Людям приходит милый текст с просьбой проголосовать за племяшку. Как вы понимаете, это сообщение от уже взломанного пользователя. И ссылка, перейдя по которой нужно якобы проголосовать. Чтобы проголосовать, нужно залогиниться — ввести номер телефона и код, — поясняет собеседник редакции.

Таким образом, злоумышленник получает API-ключ для захода в Telegram-канал атакуемого лица, далее он получает доступ к контактам, группам, подпискам. По информации службы поддержки, в таком случае нужно как можно быстрее произвести сброс пароля через «Двухэтапную аутентификацию» и отключить в настройках все незнакомые устройства.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Мошенничество#Мошенники#Telegram#Общество#Эксклюзив
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