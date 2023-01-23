«Проголосуй за племяшку»: взломщики Telegram-аккаунтов атаковали тагильчан

Таким образом, злоумышленник получает API-ключ для захода в Telegram-канал атакуемого лица, далее он получает доступ к контактам, группам, подпискам. По информации службы поддержки, в таком случае нужно как можно быстрее произвести сброс пароля через «Двухэтапную аутентификацию» и отключить в настройках все незнакомые устройства.