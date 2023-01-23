«Проголосуй за племяшку»: взломщики Telegram-аккаунтов атаковали тагильчан

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
О новом способе атаки пользователей платформы Telegram редакции рассказал читатель TagilCity.ru. Он отметил, что знаком с представителями градообразующих предприятий и силовики Нижнего Тагила, которые пострадали от мошенников.
Мне такое сообщение тоже приходило, но я не повелся. Людям приходит милый текст с просьбой проголосовать за племяшку. Как вы понимаете, это сообщение от уже взломанного пользователя. И ссылка, перейдя по которой нужно якобы проголосовать. Чтобы проголосовать, нужно залогиниться — ввести номер телефона и код, — поясняет собеседник редакции.
Таким образом, злоумышленник получает API-ключ для захода в Telegram-канал атакуемого лица, далее он получает доступ к контактам, группам, подпискам. По информации службы поддержки, в таком случае нужно как можно быстрее произвести сброс пароля через «Двухэтапную аутентификацию» и отключить в настройках все незнакомые устройства.