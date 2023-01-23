РЭО передаст средства от размещения облигаций на строительство мусорного комплекса

Финансы, вырученные благодаря размещению выпуска, будут переданы на постройку объекта по обработке и утилизации мусора в Тульской области, за реализацию которого будет отвечать ООО РО «Восток». Как сообщает newsnn.ru, комплекс мощностью 300 тысяч тонн в год появится в Узловском районе. Его должны запустить к лету 2024 года. Суммарное количество вложений в данную инициативу будет достигать 1,8 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда рублей передаст ППК “РЭО”.