Штраф 54 тысячи рублей получили дрифтеры и спортшкола «Аист» в Тагиле за шины в лесу

Представитель «Аиста» в суде вину спортшколы не признал, пояснив, что данный участок сдается индивидуальному предпринимателю Владимиру Ольховикову для проведения соревнований по дрифту. Он в свою очередь сообщил, что действительно использует шины для мероприятий с участием автомобилей, но складирует покрышки на асфальте.