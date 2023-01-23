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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Штраф 54 тысячи рублей получили дрифтеры и спортшкола «Аист» в Тагиле за шины в лесу

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Ленинский суд Нижнего Тагила назначил штраф в размере 54 тысячи рублей спортшколе «Аист» и организатору соревнований по дрифту за автомобильные покрышки, оказавшиеся на земле.

Природоохранная прокуратура провела проверку на территории спортшколы после обращения тагильского общественника Дмитрия Есина. Рядом с асфальтированной площадкой на горе Долгая были выявлены места несанкционированного складирования автомобильных покрышек. Площадь захламленного участка составила 15 квадратных метров.

Представитель «Аиста» в суде вину спортшколы не признал, пояснив, что данный участок сдается индивидуальному предпринимателю Владимиру Ольховикову для проведения соревнований по дрифту. Он в свою очередь сообщил, что действительно использует шины для мероприятий с участием автомобилей, но складирует покрышки на асфальте.

По какой причине они находились вне асфальтированной площадке не знает. По первому требованию шины были убраны с почвы. Согласен с тем, что совершено правонарушение, но оно совершено не умышленно, — сказано в судебном решении.

В итоге суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 54 тысячи рублей за нанесенный ущерб почве, а также государственную пошлину 1,8 тысячи рублей.

Спортшколе «Аист» в Тагиле грозит штраф 54 тысячи рублей за покрышки от дрифтеров
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#Анна Григорьева#Прокуратура#Иск#Дрифт#Аист#Шины#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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