Штраф 54 тысячи рублей получили дрифтеры и спортшкола «Аист» в Тагиле за шины в лесу

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Природоохранная прокуратура провела проверку на территории спортшколы после обращения тагильского общественника Дмитрия Есина. Рядом с асфальтированной площадкой на горе Долгая были выявлены места несанкционированного складирования автомобильных покрышек. Площадь захламленного участка составила 15 квадратных метров.
Представитель «Аиста» в суде вину спортшколы не признал, пояснив, что данный участок сдается индивидуальному предпринимателю Владимиру Ольховикову для проведения соревнований по дрифту. Он в свою очередь сообщил, что действительно использует шины для мероприятий с участием автомобилей, но складирует покрышки на асфальте.
По какой причине они находились вне асфальтированной площадке не знает. По первому требованию шины были убраны с почвы. Согласен с тем, что совершено правонарушение, но оно совершено не умышленно, — сказано в судебном решении.
В итоге суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 54 тысячи рублей за нанесенный ущерб почве, а также государственную пошлину 1,8 тысячи рублей.