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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Сотрудники скорой помощи в Каменске-Уральском спасли коллегу в новогоднюю ночь

Сегодня, 14:00
Фото: Администрация Каменска-Уральского
Водителя скорой помощи, у которого остановилось сердце, смогли спасти его коллеги в Каменске-Уральском. Бригада приехала на вызов к пожилому мужчине в ночь с 31 декабря на 1 января.

Пожилому мужчине потребовалась помощь, так как он почувствовал боли в груди. На вызов приехала реанимационная бригада, в составе которой были Руслан Ярулин и Марина Новокрещенова. После осмотра и оказания первой помощи они решили госпитализировать пациента с подозрением на инфаркт.

Транспортировать мужчину в автомобиль помогал водитель. Внезапно он пожаловался, что у него кружится голова, потерял сознание, а затем у него пропало дыхание и наступила клиническая смерть.

Коллеги незамедлительно стали оказывать мужчине реанимационные действия и делать непрямой массаж сердца. В результате, через две минуты у водителя появился пульс. Также бригада вызвала другую машину скорой помощи, которая доставила первого пациента в приемный покой.

В больнице обоих мужчин определили в реанимацию, где оказали им всю необходимую медицинскую помощь. На сегодняшний день они выписаны домой. Бригаде Руслана Ярулина и Марины Новокрещеновой объявлена благодарность. Этот случай будет заявлен на конкурс в Территориальный центр медицины катастроф, сообщает администрация Каменска-Уральского.

Фото: Администрация Каменска-Уральского.
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#Евгения Сафина#Скорая помощь#Врачи#Инфаркт#Медики#Спасение#Здоровье#Свердловская область#Каменск-Уральский
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