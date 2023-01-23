Сотрудники скорой помощи в Каменске-Уральском спасли коллегу в новогоднюю ночь

Пожилому мужчине потребовалась помощь, так как он почувствовал боли в груди. На вызов приехала реанимационная бригада, в составе которой были Руслан Ярулин и Марина Новокрещенова. После осмотра и оказания первой помощи они решили госпитализировать пациента с подозрением на инфаркт.