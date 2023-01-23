Сотрудники скорой помощи в Каменске-Уральском спасли коллегу в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Пожилому мужчине потребовалась помощь, так как он почувствовал боли в груди. На вызов приехала реанимационная бригада, в составе которой были Руслан Ярулин и Марина Новокрещенова. После осмотра и оказания первой помощи они решили госпитализировать пациента с подозрением на инфаркт.
Транспортировать мужчину в автомобиль помогал водитель. Внезапно он пожаловался, что у него кружится голова, потерял сознание, а затем у него пропало дыхание и наступила клиническая смерть.
Коллеги незамедлительно стали оказывать мужчине реанимационные действия и делать непрямой массаж сердца. В результате, через две минуты у водителя появился пульс. Также бригада вызвала другую машину скорой помощи, которая доставила первого пациента в приемный покой.
В больнице обоих мужчин определили в реанимацию, где оказали им всю необходимую медицинскую помощь. На сегодняшний день они выписаны домой. Бригаде Руслана Ярулина и Марины Новокрещеновой объявлена благодарность. Этот случай будет заявлен на конкурс в Территориальный центр медицины катастроф, сообщает администрация Каменска-Уральского.