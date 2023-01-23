Спецплощадки для собак создадут в Нижнем Тагиле, а мошенники обманули горожан в Telegram. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 января.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле