Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Штраф в размере 54 тысячи рублей назначен судом спортшколе «Аист» и организатору соревнований по дрифту за автомобильные покрышки, оказавшиеся на земле. Проверку провела природоохранная прокуратура.
Воздух в Нижнем Тагиле на прошлой неделе оставался чистым, рядом с санаторием и детским лагерем собираются добывать щебень, а «Уралхимпласт» избежал наказания за незаконный сброс мусора. Рассказываем о главных эко-событиях недели.
В Нижнем Тагиле хотят создать спецплощадки для собак в рамках благоустройства территорий. Проекты уже созданы, известна стоимость, а деньги в бюджете, а эти цели планируют предусмотреть.
Работники градообразующих предприятий и силовики из Нижнего Тагила попались на уловки взломщиков мессенджера. Аферисты рассылали сообщения с просьбой «проголосовать за племяшку».
Главой Горноуральского городского округа на вновь избран Дмитрий Летников. Срок его полномочий – 5 лет. Такое решение приняли 23 января депутаты Думы ГГО.