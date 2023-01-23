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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Спецплощадки для собак создадут в Тагиле, а мошенники обманули горожан в Telegram

Сегодня, 16:06
Фото: 1MI
Спецплощадки для собак создадут в Нижнем Тагиле, а мошенники обманули горожан в Telegram. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 января.

Штраф в размере 54 тысячи рублей назначен судом спортшколе «Аист» и организатору соревнований по дрифту за автомобильные покрышки, оказавшиеся на земле. Проверку провела природоохранная прокуратура.

Штраф 54 тысячи рублей получили дрифтеры и спортшкола «Аист» в Тагиле за шины в лесу
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Воздух в Нижнем Тагиле на прошлой неделе оставался чистым, рядом с санаторием и детским лагерем собираются добывать щебень, а «Уралхимпласт» избежал наказания за незаконный сброс мусора. Рассказываем о главных эко-событиях недели.

Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
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В Нижнем Тагиле хотят создать спецплощадки для собак в рамках благоустройства территорий. Проекты уже созданы, известна стоимость, а деньги в бюджете, а эти цели планируют предусмотреть.

В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
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Работники градообразующих предприятий и силовики из Нижнего Тагила попались на уловки взломщиков мессенджера. Аферисты рассылали сообщения с просьбой «проголосовать за племяшку».

«Проголосуй за племяшку»: взломщики Telegram-аккаунтов атаковали тагильчан
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Главой Горноуральского городского округа на вновь избран Дмитрий Летников. Срок его полномочий – 5 лет. Такое решение приняли 23 января депутаты Думы ГГО.

Главой ГГО вновь избран Дмитрий Летников
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Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
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