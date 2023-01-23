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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Спрос на специалистов со знанием китайского языка увеличился в Екатеринбурге

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге увеличился спрос на специалистов со знанием китайского языка. Всего он возрос на 41%.

Именно на столько выросло число вакансий, в которых для трудоустройства необходимо знание китайского языка. Об этом сообщают в HeadHunter. Они исследовали требования работодателей за прошлый год.

Чаще всего китайский язык требуется в сфере транспорта, логистики, продаж и производства. В среднем специалисты, владеющие этим языком, получают 77 тысяч рублей.

Начальнику управления по закупкам в горнодобывающую компанию предлагают зарплату в 200 тысяч рублей, а менеджеру по закупкам – 80 тысяч рублей.

При этом число вакансий со знанием английского языка за год уменьшилось на 13%. Тем не менее среди работодателей в Свердловской области он все равно самый востребованный.

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#Елена Озерова#Китайский язык#Вакансии#Работодатели#Новости УрФО#Общество#Екатеринбург
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