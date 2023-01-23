Спрос на специалистов со знанием китайского языка увеличился в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Именно на столько выросло число вакансий, в которых для трудоустройства необходимо знание китайского языка. Об этом сообщают в HeadHunter. Они исследовали требования работодателей за прошлый год.
Чаще всего китайский язык требуется в сфере транспорта, логистики, продаж и производства. В среднем специалисты, владеющие этим языком, получают 77 тысяч рублей.
Начальнику управления по закупкам в горнодобывающую компанию предлагают зарплату в 200 тысяч рублей, а менеджеру по закупкам – 80 тысяч рублей.
При этом число вакансий со знанием английского языка за год уменьшилось на 13%. Тем не менее среди работодателей в Свердловской области он все равно самый востребованный.