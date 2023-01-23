TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Суд арестовал двоих участников массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Под арест на 12 суток отправил студентов УрФУ Ленинский районный суд Екатеринбурга.

По словам судьи Владимира Ушакова, молодой человек был признан виновным в мелком хулиганстве. Ему был назначен арест на 12 суток. Отсчет будет вестись с 23 января. Сначала рассмотрение дела откладывалось из-за необходимости переводчика для мужчины, пишет ЕАН.

Такой же приговор вынесен другому участнику драки. В общей сложности перед судом предстанут еще восемь человек. 

Напомним, в ночь с 20 на 21 января в УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка среди студентов. В результате около десятка человек были задержаны и доставлены в отделения полиции. В отношении каждого заведено административное дело по статье за мелкое хулиганство.

Стали известны подробности массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Арест#Суд#Драка#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
Сегодня, 09:04
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
21 января 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
21 января 10:49
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
21 января 10:28
В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
Сегодня, 07:52
Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области
Сегодня, 07:57