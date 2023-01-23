Суд арестовал двоих участников массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге

Напомним, в ночь с 20 на 21 января в УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка среди студентов. В результате около десятка человек были задержаны и доставлены в отделения полиции. В отношении каждого заведено административное дело по статье за мелкое хулиганство.