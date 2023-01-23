Суд арестовал двоих участников массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По словам судьи Владимира Ушакова, молодой человек был признан виновным в мелком хулиганстве. Ему был назначен арест на 12 суток. Отсчет будет вестись с 23 января. Сначала рассмотрение дела откладывалось из-за необходимости переводчика для мужчины, пишет ЕАН.
Такой же приговор вынесен другому участнику драки. В общей сложности перед судом предстанут еще восемь человек.
Напомним, в ночь с 20 на 21 января в УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка среди студентов. В результате около десятка человек были задержаны и доставлены в отделения полиции. В отношении каждого заведено административное дело по статье за мелкое хулиганство.