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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Теплая и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в течение рабочей недели столбики термометров в дневное время будут находиться на отметках от -3 до -7 граадусов. Ночью ожидается похолодание до -11С.

Сегодня, 23 января, за окном наблюдается -7С.  При этом в ночь с понедельника на вторник похолодает до -11С, сообщается на сайте Гисметео.

Во вторник, 24 января, и среду, 25 января, днем ожидается до -6 градусов, а ночью до -8 градусов. При этом ветер прогнозируется, достигающий 14 метров в секунду.

В четверг, 26 января, днем синоптики прогнозируют до -3 градусов, снегопад и ветреность до -17 градусов. В пятницу, 27 января, ожидается -1С, снег и снижение ветра. В выходные, 28–29 января, днем будет от -6 до -8 градусов. Воскресенье обещает быть солнечным.

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#Елена Озерова#Природа#Погода#Снег#Ветер#Нижний Тагил#Эксклюзив
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