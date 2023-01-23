В четверг, 26 января, днем синоптики прогнозируют до -3 градусов, снегопад и ветреность до -17 градусов. В пятницу, 27 января, ожидается -1С, снег и снижение ветра. В выходные, 28–29 января, днем будет от -6 до -8 градусов. Воскресенье обещает быть солнечным.