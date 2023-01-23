Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сегодня, 23 января, за окном наблюдается -7С. При этом в ночь с понедельника на вторник похолодает до -11С, сообщается на сайте Гисметео.
Во вторник, 24 января, и среду, 25 января, днем ожидается до -6 градусов, а ночью до -8 градусов. При этом ветер прогнозируется, достигающий 14 метров в секунду.
В четверг, 26 января, днем синоптики прогнозируют до -3 градусов, снегопад и ветреность до -17 градусов. В пятницу, 27 января, ожидается -1С, снег и снижение ветра. В выходные, 28–29 января, днем будет от -6 до -8 градусов. Воскресенье обещает быть солнечным.