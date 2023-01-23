Уральские врачи прооперировали беременную овечку

На протяжении нескольких лет передовому разделу медицины обучают в Екатеринбурге, ранее диагностика и лечение плода были зарубежной прерогативой. Сейчас для получения знаний доктора из различных городов России обращаются в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.