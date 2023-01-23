Уральские врачи прооперировали беременную овечку

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
На протяжении нескольких лет передовому разделу медицины обучают в Екатеринбурге, ранее диагностика и лечение плода были зарубежной прерогативой. Сейчас для получения знаний доктора из различных городов России обращаются в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.
Благодаря знаниям фетальной хирургии медработники могут установить отклонения в развитии плода еще на этапе беременности женщины, а также провести хирургическое вмешательство с применением инвазивных методов.
Для отработки навыков деликатного внутриутробного вмешательства врачи выбрали беременную овцу, ведь вес неродившегося ягненка аналогичен габаритам человеческого малыша. Операции, отработанные на животных, позже находят применение на практике среди людей.
Уральский НИИ ОММ Минздрава России сообщает, что подобные манипуляции не вредят овцам: и животное, и плод остаются живы. После операции млекопитающего отправляют на ферму, где оно проходит реабилитацию под надзором ветеринаров.