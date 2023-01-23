В Екатеринбурге за смерть работника «Севуралбокситруд» заплатит 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Известно, что в феврале прошлого года на территории станции «Красная Шапочка» монтер пути цеха транспорта и шихтовки АО «Севуралбокситруда» скончался в результате несчастного случая.
Роструд принялся расследовать ЧП. Выяснилось, что АО нарушило требования Трудового законодательства и «Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры». А работника выпустили на смену при наличии опасности.
Также контроль за безопасностью выполнения им работ вовсе не велся. При этом работник находился в зоне вероятного движения поезда один, хотя по правилам на такие работы должны отправляться как минимум два человека.
Когда нарушения вскрылись, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. «Севуралбокситруд» должен будет заплатить 50 тысяч рублей штрафа.
Известно, что представитель предприятия в суде просил о прекращении производства по делу за отсутствием состава правонарушения. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения.