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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Екатеринбурге за смерть работника «Севуралбокситруд» заплатит 50 тысяч рублей

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
АО «Севуралбокситруд» в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей штрафных санкций за произошедший несчастный случай с летальным исходом.

Известно, что в феврале прошлого года на территории станции «Красная Шапочка» монтер пути цеха транспорта и шихтовки АО «Севуралбокситруда» скончался в результате несчастного случая.

Роструд принялся расследовать ЧП. Выяснилось, что АО нарушило требования Трудового законодательства и «Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры». А работника выпустили на смену при наличии опасности.

Также контроль за безопасностью выполнения им работ вовсе не велся. При этом работник находился в зоне вероятного движения поезда один, хотя по правилам на такие работы должны отправляться как минимум два человека.

Когда нарушения вскрылись, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. «Севуралбокситруд» должен будет заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Известно, что представитель предприятия в суде просил о прекращении производства по делу за отсутствием состава правонарушения. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения.

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