В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год

В администрации Нижнего Тагила признают, что площадки востребованы среди собаководов. Однако 8 проектов, соответствующих вышеупомянутым требованиям, имеются лишь на бумаге: проектно-сметная документация для них была разработана в рамках муниципального задания. В администрации города поясняют, что деньги на реализацию пока не предусмотрены в бюджете, но теперь, по всей видимости, на вопрос о цивилизованном выгуле собак в Нижнем Тагиле обратили пристальное внимание.