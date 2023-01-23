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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле хотят сделать выгул собак более цивилизованным. Специальные площадки по подобию уже имеющихся планируют строить в Нижнем Тагиле в рамках благоустройства территорий. Проекты есть, известна стоимость и деньги в бюджете обещают предусмотреть.

Чтобы найти место для площадки, «надо, чтобы звезды сошлись»

По мнению депутатов Нижнего Тагила, выступавших на комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 17 января, потребность есть и у владельцев, и у других жителей без питомцев, заинтересованных в безопасности и чистоте городских территорий.

Как вариант, народные избранники предложили строить от 1 до 3 площадок в год, чтобы за несколько лет по большей степени закрыть вопрос с выгулом животных.

Выгул должен стать более цивилизованный стать. Запрос есть и от владельцев, и от других жителей. Надо, чтобы звезды сошлись, чтобы на определенном месте было бы разрешено строить такую площадку: соблюсти расположение, расстояния, земля должна быть не отмежеванная. Нельзя ли такое предложение внести, чтобы на следующий год включить по одной-три площадки — в каждом районе по одной? Они на самом деле пользуются спросом. Тогда этот вопрос в течение 5 лет был бы в большей степени закрыт. Как правило, в конце года появляется экономия по бюджету, — отметили народные избранники.
Выгул собак обсудили в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Требования и нормативы. Есть ли они?

К территориям для выгула собак, согласно своду правил от Минстроя РФ, существуют санитарные требования к таким площадкам для выгула собак. Минимально допустимый размер территории — 400 м², расстояние от жилых и общественных зданий не менее 25 метров, от школ, больниц, детских садов, детских площадок — не менее чем 40 м². Покрытие у выгульных площадок — щебень или гравий — должно меняться раз в год.

Нормативов по количеству таких площадок в городах — нет. Документы на эту тему носят рекомендательный характер, уверяет начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Площадки, соответствующие требованиям, есть в проекте

В администрации Нижнего Тагила признают, что площадки востребованы среди собаководов. Однако 8 проектов, соответствующих вышеупомянутым требованиям, имеются лишь на бумаге: проектно-сметная документация для них была разработана в рамках муниципального задания. В администрации города поясняют, что деньги на реализацию пока не предусмотрены в бюджете, но теперь, по всей видимости, на вопрос о цивилизованном выгуле собак в Нижнем Тагиле обратили пристальное внимание.

Речь идет о следующих адресах, которые утверждены соответствующим постановлением для выгула и дрессировки собак без поводка и намордника:

  1. На пересечении улицы Днепровская и Северное шоссе.
  2. На пересечении улиц Зари и Калинина.
  3. В районе дома № 7а по проспекту Ленинградский.
  4. В районе дома № 5 по улице Шевченко.
  5. В районе трамвайного кольца НТМК.
  6. В районе дома № 43 по улице Попова.
  7. В районе дома № 7 по улице Береговая-Краснокаменская.
  8. В районе дома № 2/1 по улице Циолковского.

По словам начальника управления горхозяйства Андрея Лебедева, их реализация запланирована в рамках будущего строительства общественных территорий. В проект бюджета на 2023 год они не были включены.

Реальные образцово-показательные площадки есть, но мало

Две закрытые площадки для выгула и дрессировки собак работают в парке Народный и в Парке Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле. Их обслуживание входит в программу содержания парков и сквера. Еще две площадки расположены на отмежеванной территории и поэтому обслуживаются управляющими компаниями — выгульная площадка близ домов №24-26 по Вагоностроителей, а также у домов №87-95 по Газетной.

С 2014 года в Нижнем Тагиле действует перечень специально отведенных мест для выгула собак на коротком поводке и в наморднике. Постановлением предусмотрены места в санитарных защитных зонах:

  1. По Черноисточинскому шоссе от дома № 3 до дома № 35.
  2. По улице Курортная от дома № 4 до дома № 22.
  3. От дома № 27а по улице Каспийская до дома № 29 по улице Крымская.
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Культура выгула и возмущенные жители

Жители не всегда согласны на установку таких площадок на своих территориях, уверяет Андрей Лебедев. Из одного проекта в Нижнем Тагиле даже площадку для выгула животных по этой причине вовсе убрали.

Вопросы об этом вызывают оживленную дискуссию. Когда мы в проект включаем площадку на какой-то территории, часть жителей активно этому противится. Понятно, что любители животных свои интересы отстаивают, а те, кто без питомцев — не поддерживают. У нас такой конфликт был при благоустройстве территории за дворцом Юбилейным. Такая площадка была включена, но по настоятельному жителей мы ее убрали, были сомнения по санитарно-защитной зоне.
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Другой вопрос — ответственность за оставление экскрементов животных. По заверению Лебедева, несмотря на то, что она предусмотрена, прецедентов в Нижнем Тагиле по привлечению к ответственности не было.

Потому что нужно собрать доказательные факты, ФИО и фото-, видеосъемку этого момента, — отметил Андрей Лебедев.
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