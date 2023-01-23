Владимир Мау решил уйти с должности ректора РАНХиГС из-за проблем со здоровьем

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Он выразил благодарность коллегам за более чем 20-летнюю совместную работу и решение множества сложных и ответственных задач, пишет mk.ru
"Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек”, - заявил Мау. Он также отметил, что в России на руководящих постах работают десятки тысяч выпускников Президентской академии.
Владимир Мау занимал пост ректора с 2002 года. За свою работу он был отмечен разными наградами: орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Александра Невского, медалью Петра Столыпина I степени.
Мау является доктором экономических наук, профессором, в 1999 году он защитил диссертацию в Университете Гренобля и получил степень доктора философии (PhD) по специальности «прикладная экономика». Более 20 лет он является действительным государственным советником РФ I класса. С 2019 года - заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.
Владимир Мау написал более 30 книг, он автор множества научных работ и монографий, а также более 800 статей в российских и международных научных изданиях по экономике. Бывший ректор РАНХиГС одним из первых российских экономистов представил исследования проблем конституционной экономики, политической экономии реформ и теории революции.
В июне 2022 года против Мау было возбуждено уголовное дело, которое осенью того же года было прекращено «в связи с его непричастностью к преступлению». Правом на компенсацию за неправомерное преследование Мау не воспользовался.