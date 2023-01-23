Владимир Мау решил уйти с должности ректора РАНХиГС из-за проблем со здоровьем

"Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек”, - заявил Мау. Он также отметил, что в России на руководящих постах работают десятки тысяч выпускников Президентской академии.