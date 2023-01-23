TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Военный из Артемовского ГО погиб на спецоперации перед Новым годом

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
Виталий Сергеевич Зюзев, житель Артемовского городского округа, погиб во время выполнения боевых задач на территории проведения СВО в Донецкой Народной Республике в городе Артемовске. Смерть настигла военнослужащего 30 декабря 2022 года.

С военнослужащим попрощаются 25 января в муниципальном учреждении, в Доме культуры имени А. С. Попова. Адрес клубного дома: переулок Заводской, 4. Панихиду и похороны проведут с 10 до 12 утра по уральскому времени.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними, — сообщил глава Артемовского ГО Константин Трофимов.
Виталий Сергеевич Зюзев
Фото: Жена погибшего Вера Зюзева "ВКонтакте"
«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями
Узнать подробнее

Ранее в Нижнем Тагиле похоронили 26-летнего местного жителя, солдата Данила Сергеева. Молодой человек скончался из-за вражеской мины в тот же день, что и его боевой товарищ — 30 декабря.

Читайте также:
В накрытом миной блиндаже погиб 26-летний житель Нижнего ТагилаИзраненный боец попросил прощения у матери погибшего на СВО жителя АсбестаУчитель физкультуры из свердловской деревни погиб на СВО
#Анна Варнакина#Артемовский#Эксклюзив#Происшествия#Операция на Украине#Погибшие#Спецоперация#Погиб
Подпишитесь
Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
Сегодня, 09:04
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
21 января 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
21 января 10:49
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
21 января 10:28
В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
Сегодня, 07:52
Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области
Сегодня, 07:57