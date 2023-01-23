Военный из Артемовского ГО погиб на спецоперации перед Новым годом

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
С военнослужащим попрощаются 25 января в муниципальном учреждении, в Доме культуры имени А. С. Попова. Адрес клубного дома: переулок Заводской, 4. Панихиду и похороны проведут с 10 до 12 утра по уральскому времени.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними, — сообщил глава Артемовского ГО Константин Трофимов.
Ранее в Нижнем Тагиле похоронили 26-летнего местного жителя, солдата Данила Сергеева. Молодой человек скончался из-за вражеской мины в тот же день, что и его боевой товарищ — 30 декабря.