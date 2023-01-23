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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Врач Овечкин: газовые плиты безвредны для людей с астмой

Сегодня, 11:35
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин не согласился с выводами исследования о том, что побочные продукты горения вызывают у людей астму. Статья на эту тему была опубликована в издании Bloomberg.

Ученые пытались выявить корреляцию между количеством детей, которым поставили диагноз «астма», с наличием в доме газовой плиты. Исследователи пришли к выводу, что в домах с газовыми плитами астма у детей развивается на 42% чаще, а вероятность развития хронической формы этого заболевания составляет 24%, пишет издание NEWS.ru.

Овечкин считает, что здесь мы имеем дело с подменой факторов. Дело в том, что в отечественном здравоохранении нет понятия «хроническая астма». Пациентам ставят диагноз «бронхиальная астма», которая периодически может обостряться.

Пульмонолог отметил, что не может подтвердить информацию о том, что газовые плиты провоцируют развитие этого заболевания. Если исследование носило масштабный характер, то важно учесть, какая методика для этого использовалась. Возможно, здесь произошла подмена факторов.

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