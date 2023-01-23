Врач Овечкин: газовые плиты безвредны для людей с астмой

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ученые пытались выявить корреляцию между количеством детей, которым поставили диагноз «астма», с наличием в доме газовой плиты. Исследователи пришли к выводу, что в домах с газовыми плитами астма у детей развивается на 42% чаще, а вероятность развития хронической формы этого заболевания составляет 24%, пишет издание NEWS.ru.
Овечкин считает, что здесь мы имеем дело с подменой факторов. Дело в том, что в отечественном здравоохранении нет понятия «хроническая астма». Пациентам ставят диагноз «бронхиальная астма», которая периодически может обостряться.
Пульмонолог отметил, что не может подтвердить информацию о том, что газовые плиты провоцируют развитие этого заболевания. Если исследование носило масштабный характер, то важно учесть, какая методика для этого использовалась. Возможно, здесь произошла подмена факторов.