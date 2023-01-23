Яркое небесное тело пролетит над Нижним Тагилом

В первый день последнего зимнего месяца между Большой Медведицей и Полярной звездой жители всего мира смогут рассмотреть летящую в 42 километрах от Земли комету. Для этого не придется покупать специальное оборудование: небесное тело будет заметно невооруженным глазом вдали от городского света, рассказали астрономы Московского планетария.