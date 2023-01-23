Яркое небесное тело пролетит над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
В первый день последнего зимнего месяца между Большой Медведицей и Полярной звездой жители всего мира смогут рассмотреть летящую в 42 километрах от Земли комету. Для этого не придется покупать специальное оборудование: небесное тело будет заметно невооруженным глазом вдали от городского света, рассказали астрономы Московского планетария.
Со слов специалистов, комета станет самым ярким астрономическим объектом, который земляне (в частности, жители Свердловской области, Екатеринбурга и Нижнего Тагила) смогут рассмотреть в 2023 году. Заметить тело изо льда и пыли можно уже сейчас, но пик яркости придется именно на 1 февраля.