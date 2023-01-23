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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Яркое небесное тело пролетит над Нижним Тагилом

Сегодня, 03:48
Фото: Jose Francisco Hernandez / Московский планетарий
В ночь на 1 февраля жители Свердловской области (в частности, Екатеринбурга и Нижнего Тагила) смогут наблюдать полет яркого небесного тела. Комета C/2022 E3 пролетает над Землей раз в 50 000 лет, и увидеть ее смогут все желающие.

В первый день последнего зимнего месяца между Большой Медведицей и Полярной звездой жители всего мира смогут рассмотреть летящую в 42 километрах от Земли комету. Для этого не придется покупать специальное оборудование: небесное тело будет заметно невооруженным глазом вдали от городского света, рассказали астрономы Московского планетария.

Со слов специалистов, комета станет самым ярким астрономическим объектом, который земляне (в частности, жители Свердловской области, Екатеринбурга и Нижнего Тагила) смогут рассмотреть в 2023 году. Заметить тело изо льда и пыли можно уже сейчас, но пик яркости придется именно на 1 февраля.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Космос#Комета#Астрономия#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область
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