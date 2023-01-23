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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Заблудившихся туристов из Нижнего Тагила спасли на востоке Прикамья

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
На востоке Прикамья были спасены заблудившиеся туристы из Нижнего Тагила.

После того, как им помогли выбраться, они поблагодарили местных спасателей, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что 19 января мужчины отправились в путешествие на снегоходе. Они зацепили прицеп к автомобилю и поехали в сторону Пермского края. Доехав до Горнозаводского района, они решили на снегоходе покорить данные места, но заблудились.

Осознали это они через несколько часов. При этом в баке заканчивался бензин. Так как телефоны тагильчан оказались заряженными, они смогли вызвать спасателей.

На поиски потерявшихся приехали и полицейские. Примерно к 8 часам утра мужчин нашли по координатам, которые они передавали. Заблудившиеся были сильно замерзшими. После такого путешествия они уехали домой.

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#Елена Озерова#Снегоход#Туристы#Потерялись#Нижний Тагил#Свободное время#Новости УрФО
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