Заводчица из Екатеринбурга продала семье дворнягу под видом мальтипу

Жители Ижевской области приехали в столицу Урала из-за цены на собак, которую посчитали привлекательной: в остальных объявлениях за щенка просили не 20 тысяч рублей, а больше. Заводчице удалось убедить покупателей, что паспорт и документы на животное им не нужны. Пострадавшим понравился внешний вид пса с кучерявой шерстью, сообщила Яна Ю. в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».