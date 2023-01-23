Заводчица из Екатеринбурга продала семье дворнягу под видом мальтипу

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Жители Ижевской области приехали в столицу Урала из-за цены на собак, которую посчитали привлекательной: в остальных объявлениях за щенка просили не 20 тысяч рублей, а больше. Заводчице удалось убедить покупателей, что паспорт и документы на животное им не нужны. Пострадавшим понравился внешний вид пса с кучерявой шерстью, сообщила Яна Ю. в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».
Сначала щенок радовал покупателей миловидностью и кудрями, однако позже, когда начал расти, следов сходства с мальтипу у него не осталось. Несмотря на это, семья любит дворнягу и не собирается судиться с заводчицей.