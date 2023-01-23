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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Заводчица из Екатеринбурга продала семье дворнягу под видом мальтипу

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
Семейная пара, приехавшая из Ижевска, стала жертвой обмана: заводчица из Екатеринбурга продала семье беспородного пса под видом мальтипу. За щенка женщина запросила 20 000 рублей.

Жители Ижевской области приехали в столицу Урала из-за цены на собак, которую посчитали привлекательной: в остальных объявлениях за щенка просили не 20 тысяч рублей, а больше. Заводчице удалось убедить покупателей, что паспорт и документы на животное им не нужны. Пострадавшим понравился внешний вид пса с кучерявой шерстью, сообщила Яна Ю. в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».

Объявление о продаже щенков мальтипуОбъявление о продаже щенков мальтипу
Щенок, которого получили обманутые покупателиЩенок, которого получили обманутые покупатели
По мере взросления сходств с мальтипу не осталосьПо мере взросления сходств с мальтипу не осталось
Объявление о продаже щенков мальтипу
Фото: «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС»

Сначала щенок радовал покупателей миловидностью и кудрями, однако позже, когда начал расти, следов сходства с мальтипу у него не осталось. Несмотря на это, семья любит дворнягу и не собирается судиться с заводчицей.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Собака#Покупка#Питомник#Обман#Криминал
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