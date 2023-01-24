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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

20 млн потратят в Нижнем Тагиле на переселение людей из аварийного жилья

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
На 2023 год в Нижнем Тагиле предусмотрено 20,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилого фонда.

На эти деньги приобретут выплатят компенсацию за аварийное жилье собственникам квартир в домах по улице Каспийская, 16 и Хохрякова, 2а.

Кроме того, готова документация по 57 домам, признанным аварийным после 2017 года. Их включат в состав новой региональной адресной программы, если будут выделены деньги и внесены изменения в условия документа. Всего в Нижнем Тагиле 57 домов подлежит расселению.

В мэрии Нижнего Тагила отмечают уменьшение размера областной субсидии и признают необходимость в выделении дополнительных средств на переселение тагильчан. В 2022 году объем средств составил 13,6 млн рублей вместо изначально утвержденных 30 млн рублей.

Однако после обращений в вышестоящие органы, в частности в Министерство финансов региона, в ходе согласительной комиссии дополнительные средства Нижнему Тагилу в 2023 году учтены не были.

В Министерство финансов была направлена информация о потребности в 2023 году дополнительных денежных средств на мероприятия по переселению из аварийного жилого фонда, — сообщили в мэрии.
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Добавим, что в 2022 году в Нижнем Тагиле расселили 31 семью: это 108 человек и 1650 кв.м. Часть из них была расселена в помещения на условиях социального найма, другим выплатили 39 млн выкупной цены, третьим предоставили жилье путем инвестирования в строительство нового дома.

В период 2019–2021 годов в рамках реализации программы расселено 303 семьи. Общий объем финансирования составил 430,6 млн рублей, из их средств областного бюджета 409,5 млн рублей (в том числе средства, из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 383,5 млн рублей), средства местного бюджета 21,1 млн рублей.

#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Аварийное жилье#Аварийное состояние#Администрация Нижнего Тагила#Администрация нижний тагил#Город#Эксклюзив
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