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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

200 тысяч жителей Свердловской области не могут уехать заграницу

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
В Свердловской области 200 тысяч местных жителей не смогут при желании выехать заграницу из-за неуплаты долгов.

Именно такое число людей задолжало по исполнительным производствам 37 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФССП региона. По данным приставов, число должников только увеличивается.

В прошлом году в правах на выезд были ограничены 616 тысяч свердловчан. А еще годом ранее этот показатель был ниже на 33%. Приставы добавили, что при сумме долга от 30 тысяч рублей человеку запрещается выезд.

кже важно учитывать, что, если требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, то должнику могут запретить выезд даже при сумме долга в 10 тысяч рублей.

Отмечается, что к концу 2022 года число жителей страны, которым был запрещен выезд из страны, достигло 8 миллионов человек. Это рекордный показатель за все время ведения такого учета (с 2008 года).

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#Елена Озерова#Долги#Приставы#Выезд#Новости УрФО#Экономика
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