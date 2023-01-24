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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

26 тысяч жителей Нижнего Тагила не смогут выехать за границу

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
За границу не смогут выехать около 26 тысяч жителей Нижнего Тагила. Это должники, которые для отмены такого запрета должны сперва расплатиться по счетам.

Выезд из России им ограничили судебные приставы. Всего за 2022 год они задолжали более трех миллиардов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Среди должников есть неплательщики алиментов – более 2,2 тысячи мужчин. 

Ранее сообщалось, что всего в регионе ограничены в праве выезда около 200 тысяч жителей Свердловской области. Сумма долга составляет около 37 млрд рублей.

Отмечается, что выезд человеку могут запретить, если сумма его долга превышает 30 тысяч рублей. В отдельных случаях это 10 тысяч рублей.

200 тысяч жителей Свердловской области не могут уехать заграницу
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#Елена Озерова#Долги#Приставы#Кредит#Алименты#Экономика#Нижний Тагил
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