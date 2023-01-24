26 тысяч жителей Нижнего Тагила не смогут выехать за границу

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Выезд из России им ограничили судебные приставы. Всего за 2022 год они задолжали более трех миллиардов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Среди должников есть неплательщики алиментов – более 2,2 тысячи мужчин.
Ранее сообщалось, что всего в регионе ограничены в праве выезда около 200 тысяч жителей Свердловской области. Сумма долга составляет около 37 млрд рублей.
Отмечается, что выезд человеку могут запретить, если сумма его долга превышает 30 тысяч рублей. В отдельных случаях это 10 тысяч рублей.