Чиновники оценили обновленную детскую поликлинику на Вые в Нижнем Тагиле

Всего в детской поликлинике на улице Черных, 28 прикреплены более 11 тысячи маленьких тагильчан. Ежедневно работают 13 педиатрических участков. На первом этаже расположены кабинеты отоларинголога, забора крови, процедурный. На втором этаже прием ведут педиатры, на третьем — узкие специалисты, а также рентгенолаборант и врач УЗИ. Штаб, по словам Дмитрия Клейменова, полностью укомплектован, однако проблема ухода медиков в частные клиники не перестает быть актуальной. Это связано с тем, что в негосударственных учреждениях меньше нагрузка и ответственность. Заработная плата, отметил главный врач, практически одинакова.