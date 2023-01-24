Чиновники оценили обновленную детскую поликлинику на Вые в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
Выездное совещание постоянной комиссии по соцполитике состоялось 24 января в здании детской поликлиники на Вые в Нижнем Тагиле, которое открылось после капитального ремонта в конце прошлого года. Главное преимущество новой поликлиники, по словам главного врача ДГБ Дмитрия Клейменова, — разделение потоков здоровых и больных пациентов. Ребята с симптомами ОРВИ попадают в фильтр-бокс через отдельный вход. Остальные пациенты могут пройти через основной вход, где теперь оборудована просторная колясочная.
На первом этаже поликлиники, отмечает врач, созданы условия для быстрого приема пациентов. На входе тагильчан встречает администратор, в регистратуре принимают сразу два специалиста. На каждом этаже установлены информационные табло, где указана очередность вызова талона. Все работы выполнены по принципам бережливости.
Сделано все, чтобы пациенты проводили в поликлинике как можно меньше времени. Чтобы не было очередей или негатива. В здании стало намного комфортнее и теплее, — отметил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Всего в детской поликлинике на улице Черных, 28 прикреплены более 11 тысячи маленьких тагильчан. Ежедневно работают 13 педиатрических участков. На первом этаже расположены кабинеты отоларинголога, забора крови, процедурный. На втором этаже прием ведут педиатры, на третьем — узкие специалисты, а также рентгенолаборант и врач УЗИ. Штаб, по словам Дмитрия Клейменова, полностью укомплектован, однако проблема ухода медиков в частные клиники не перестает быть актуальной. Это связано с тем, что в негосударственных учреждениях меньше нагрузка и ответственность. Заработная плата, отметил главный врач, практически одинакова.
На капитальный ремонт медучреждения на Вые потратили около 20 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Новую мебель Детская городская больница приобретала за свой счет. На очереди открытие еще нескольких обновленных медучреждений. В конце января после реконструкции распахнула свои двери детская поликлиника на улице Окунева, 32. Это самое масштабное по числу маленьких тагильчан медучреждение. В конце января запланировано открытие амбулатории на Красном Камне. Продолжается ремонт двух этажей и бассейна в медучреждении на ГГМ.
Мы благодарны правительству Свердловской области, министерству здравоохранения, что нас услышали, и с прошлого года практически во всех поликлиниках города проходили ремонтные работы. Реконструкция необходима, чтобы создать более комфортные условия для тагильчан, и, конечно, для ребенка. Когда ребенок приходит в поликлинику и видит яркие, красивые цвета мебели, стен — у него уже настрой другой. Я думаю, что ребенку не захочется болеть в таких условиях. И мамам, конечно, необходимо создавать условия, чтобы они не просто находились в коридоре, но и проводили время более комфортно. Это все сделано для тагильчан и медработников, — резюмировал замглавы по соцполитике Валерий Суров.