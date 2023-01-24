Дети в Свердловской области стали чаще умирать

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В этот же период естественная убыль населения сократилась почти в два раза. Показатель составил -4,5 человека на 1000 населения, а годом ранее эта цифра равнялась - 7,9 человека. Об этом сообщает Свердловскстат.
В прошлом году в регионе умерли 53 998 и родились 36 702 человека. Годом ранее эти цифры были такими - 70 228 и 39 387. При этом 2021 году умерли 154 ребенка, а в 2022-м - 176.
Также известно, что за год в регионе стало больше браков. Отмечено и сокращение числа разводов. В 2022-м году узами брака связались 31 461 пары и развелись 19 860 пар. В прошлом году эти цифры были 27 273 и 20 385.