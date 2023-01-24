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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Дети в Свердловской области стали чаще умирать

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI

Детская смертность выросла в Свердловской области

Показатель детской смертности в Свердловской области увеличился за январь-ноябрь 2022 года.

В этот же период естественная убыль населения сократилась почти в два раза. Показатель составил -4,5 человека на 1000 населения, а годом ранее эта цифра равнялась - 7,9 человека. Об этом сообщает Свердловскстат.

В прошлом году в регионе умерли 53 998 и родились 36 702 человека. Годом ранее эти цифры были такими - 70 228 и 39 387. При этом 2021 году умерли 154 ребенка, а в 2022-м - 176.

Также известно, что за год в регионе стало больше браков. Отмечено и сокращение числа разводов. В 2022-м году узами брака связались 31 461 пары и развелись 19 860 пар. В прошлом году эти цифры были 27 273 и 20 385. 

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#Елена Озерова#Дети#Рождаемость#Смертность#Новости УрФО#Общество
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