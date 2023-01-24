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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Детям погибшего при взрыве в Краснотурьинске заплатят 5 млн рублей

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI

Дети погибшего на работе водителя из Краснотурьинска получат 5 млн рублей

Семье погибшего водителя газовоза при взрыве в Краснотурьинске присудили компенсацию в 5 млн рублей. ЧП случилось летом прошлого года.

Когда водитель был на смене, произошел взрыв газа в вагончике-бытовке. В результате 37-летний работник скончался. Он воспитывал пятерых детей, не достигших 18-летнего возраста.

После трагедии семья погибшего подала иск в суд к работодателю. В результате после проверки на предприятии выяснилось, что там отсутствовал пост для оказания помощи. Также был выявлен и ряд других нарушений.

В результате суд назначил работодателю наказание в виде выплаты 5 млн рублей пострадавшей стороне – по одному миллиону каждому из детей.

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