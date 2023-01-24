Детям погибшего при взрыве в Краснотурьинске заплатят 5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Когда водитель был на смене, произошел взрыв газа в вагончике-бытовке. В результате 37-летний работник скончался. Он воспитывал пятерых детей, не достигших 18-летнего возраста.
После трагедии семья погибшего подала иск в суд к работодателю. В результате после проверки на предприятии выяснилось, что там отсутствовал пост для оказания помощи. Также был выявлен и ряд других нарушений.
В результате суд назначил работодателю наказание в виде выплаты 5 млн рублей пострадавшей стороне – по одному миллиону каждому из детей.