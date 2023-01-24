Две новые площадки под комплексное развитие территории появятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Первая площадка располагается на улице Летчиков в Железнодорожном районе. Там находятся семь ветхих жилых домов. Они выстроены в 1940–1950 годах. Расселить предполагается всего 98 жилых помещений.
Вторая территория, по словам Сурганова, находится на улице Кварцевая в Чкаловском районе. Тут расположены пять ветхих домов. Из них два являются аварийными. Всего на площадке 40 жилых помещений.
Провести аукционы по данным территориям планируется летом 2023 года. Сурганов отмечает, что потенциал улицы Летчиков составляет 48 тысяч квадратных метров, а на Кварцевой — 37 тысяч квадратных метров.
Сначала планируется провести публичные слушания по обеим площадкам. После этого жители будут голосовать за или против вступления в программу.
На трех территориях, которые уже входят в проект КРТ, уже сносят аварийные здания. Так, на Шефской демонтированы два дома, а на Краснофлотцев — один. В марте планируется снос еще одного здания.